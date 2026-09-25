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U Srbiji u petak hladno vreme, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

- U subotu (26.09.) promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Zatim do kraja meseca (27-30.09.) pretežno sunčano uz dalji porast temperature - najavio je RHMZ.

Prognoza Ivana Ristića za jesen

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da je meteorološka jesen počela pravim oktobarskim temperaturama.

- Jutra su sveža i prohladna, a na našim najvišim planinama, Kopaoniku i Goliji, već je pao i prvi sneg. Ovakvo hladnije vreme potrajaće sve do nedelje, 27. septembra. U petak nam stiže novi hladni front koji donosi malo više kiše u celoj Srbiji, a najviše padavina biće na jugozapadu, jugoistoku i jugu zemlje. Prema mojim meteorološkim modelima, granica nulte izoterme biće na 2.100 metara visine. Postoje samo male šanse da sneg ponovo padne na Kopaoniku i Goliji, ali je najverovatnije da ga ipak neće biti - navodi Ristić i dodaje:

Sneg u septembru na Goliji i Kopaoniku Foto: RINA/Ilustracija, Printscreen/Facebook, Infokop printscreen

Da li će biti Miholjskog leta?

- Od nedelje, 27. septembra, sledi potpun preokret i stabilizacija vremena. Naredni period slobodno možemo nazvati Miholjsko leto, jer će oktobar početi sunčanim i toplim vremenom sa dnevnim temperaturama od 25 do 27 stepeni. Naglašavam da temperature neće ići do 40 stepeni, kako pojedini najavljuju, već će se zadržavati u opsegu od 25 do 27 stepeni u toku dana.

Prema njegovoj najavi jutra će biti baš sveža, dok će u kotlinama i dolinama reka biti maglovito i hladnije.

- Zbog velikih temperaturnih oscilacija u toku dana, svima savetujem slojevito oblačenje. Prema trenutnim procenama, ovaj stabilniji i topliji period završiće se posle 5. oktobra, a najkasnije do 10. oktobra. Tada očekujem dolazak oblaka, kišu i postepeni pad temperatura. Kako budemo sve dublje zalazili u oktobar, vreme će postajati sve hladnije uz češće padavine i povremeno pojačanu košavu - najavljuje sagovornik.

Otopljenje krajem meseca Foto: Boba Nikolić

Objašnjava i da na vremenske prilike u Evropi ove jeseni snažno utiče Sibirski anticiklon.

- Zbog blokade na Atlantiku, ovaj anticiklon se jače i mnogo lakše širi prema evropskom kontinentu. Kako se budemo približavali kraju meseca, očekujem sve češće prodore hladnog vazduha. Normalne maksimalne temperature za drugu dekadu oktobra kreću se između 15 i 20 stepeni, dok će u trećoj dekadi biti još niže od toga. Sa prolaskom dana, biće sve manje prilika u kojima će živa u termometru prelaziti 20 stepeni.

Kad će pasti prvi sneg?

Kada je reč o prvom snegu, Ristić podseća da je najraniji zabeleženi sneg u Beogradu pao 20. oktobra.

- U godinama sa hladnijim jesenjim i zimskim periodima, sneg obično stiže početkom novembra. Tako već od 1. novembra postoje šanse za prve snežne padavine. Glavne i učestalije snežne padavine u nižim predelima očekujem u trećoj dekadi novembra, oko 26. novembra - kaže Ristić i nastavlja:

Foto: Fonet Ap, Nebojša Mandić, Shutterstock

- Ovo jesenje i zimsko razdoblje obeležava i jedan istorijski klimatski fenomen - prvi put posle 112 godina nemamo uragane na Atlantiku. Dogodilo se pravo prirodno čudo jer je El Ninjo toliko jak da je u potpunosti zaustavio genezu ciklona na Atlantiku. Ova situacija nam izuzetno pogoduje kada je u pitanju predstojeća zima. Ukoliko se ovaj trend nastavi, bićemo pod konstantnim severnim i južnim strujanjima, odnosno učestalim prodorima hladnog vazduha koji će postajati sve intenzivniji kako zima bude odmicala.

Pregled zime po mesecima

Analizirajući prognoze Evropskog centra za vremensku prognozu (ECMWF), koji se pokazao kao najprecizniji, Ristić kaže da je radio pregled zime po mesecima:

Decembar: Očekuje se deficit snežnih padavina. Ne bi trebalo da bude previše snega, mada će ga svakako biti. Vreme će uglavnom biti tmurno, hladno i maglovito.

Januar: Stiže znatno više padavina i snega koji će zabeleti celu Srbiju. Najnovije prognoze pokazuju da bi Vojvodina u januaru ponovo mogla biti zatrpana snegom. Iako se prema jugozapadu javlja manji deficit, snega će uglavnom biti u svim krajevima zemlje.

1/5 Vidi galeriju Mape kakva nas jesen i zima čekaju u Srbiji Foto: Ivan Ristić

Februar: Očekujem dosta snega, pri čemu će količina padavina biti u granicama normale za januar i februar. Ovo će ujedno biti i najhladniji mesec u sezoni. Prethodnih godina smo u polovini februara imali temperature preko 20 stepeni, ali videćemo kako će situacija izgledati ove sezone.

Mart: Vreme će biti u znaku "baba Marte", uz karakterističan sudar zimskih i prolećnih vazdušnih masa. Biće povremenog mraza i snega, ali uz postepeni porast temperatura i lagano topljenje snežnog pokrivača na planinama.