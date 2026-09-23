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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je Milenu - tetku koja je zbog svoje vratanice Jovane naučila ono što nije znala.

"Kažu da su tetke najvažniji rod. Tako je i ova tetka Milena za svoju bratnicu Jovanu naučila i ono što nije znala. Jovana, kao osoba sa invaliditetom, iskoristila je pravo na subvencije za samozapošljavanje i njih dve danas zajedno šiju torbe, podmetače, korpice… I ja sam probala, ali neka se svako drži svog posla", poručuje Đurđević Stamenkovski.

Milena je ministarki pokazala kako se šije... Usput su i porazgovarale.

"Vi ste se prijavili za subvenciju?", pitala je Đurđević Stamenkovski i dobila potvrdan odgovor, pa nastavila s pitanjima:

"I kada ste je realizovali?"

"Prošle godine", rekla je Milena.

"Bili su svi skeptični, da nećemo mi da uspemo, s obzirom da nemamo znanje, ali Bogu hvala, ispalo je sve super. Vaša mama je govorila kako šivenje smiruje, ali da vi niste, niste znali ni iglu da bodete."

"Heklala sam, vezlala sam, razbijala sam sve ručne radove. Međutim, mašina me baš nije interesovala. I kad su oba roditelja umrla za godinu dana, tad je nastao problem, i upala sam u tešku depresiju. Brinula sam za Jovanu, šta ću sa njom. Kako da zaradim više, da obezbedim njoj sigurnu i stabilnu budućnost. Čekali smo četiri godine na birou. Ništa nismo uspeli, i onda je tetka po svaku cenu smislila posao."

"Kažu: tetka je najbolji rod", konstatovala je Milica, a Milena završila rečima: