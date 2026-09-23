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Dok prelazi hiljade kilometara peške, prolazeći kroz različite zemlje u okviru "najduže klimatske šetnje na svetu", Indijac po imenu Džejdip Lakankija navikao je na susrete sa nepoznatim ljudima. Ipak, ono što mu se dogodilo čim je zakoračio u Srbiju posebno ga je iznenadilo.

Džejdip na Instagram profilu "the.climate.walker" beleži svoju neobičnu avanturu, tokom koje pešači od Malte do Indije, na putu dugom oko 12.000 kilometara kroz 20 zemalja — u okviru projekta koji opisuje kao najdužu šetnju na svetu posvećenu podizanju svesti o klimatskim promenama. Za samo dva dana provedena u Srbiji, kaže, ljudi su ga zaustavljali, prilazili mu, raspitivali se o njegovom putovanju i nudili mu pomoć. A jedan susret otišao je korak dalje.

Kako je ispričao, ljudi koje je sretao dok je gurao svoja kolica nisu samo prolazili pored njega, već su zastajali, prilazili mu i raspitivali se o njegovom putovanju. Mnogi su ga pitali da li su mu potrebni hrana ili voda.

- Čak i kada kažem: 'Ne, hvala', oni mi ipak daju voće i vodu i kažu: 'Sačuvaj za kasnije' - naveo je Džejdip.

Dodao je da su mu ljudi iz jednog kafića ponudili kafu, a zatim je nisu ni naplatili.

Torba mu se, upravo zbog ovakvih susreta, ubrzo napunila voćem i drugim namirnicama.

Posebno ga je iznenadio susret sa jednim muškarcem

Kada ga nepoznati muškarac pitao da li želi nešto da jede, Džejdip je odgovorio da je sit. Međutim, čovek je tada izvadio 50 evra iz džepa i dao mu novac kako bi mu pomogao na putovanju.

- Ne možete da odbijete. Ako odbijete deset puta, on će vas pitati jedanaesti put: 'Ne, molim te, moraš da uzmeš. Na tako si velikom putovanju' - prepričao je Džejdip.

Kako je naveo, za samo dva dana u Srbiji imao je najmanje 10 do 12 sličnih iskustava.

"Srbijo, dirnula si me u srce"

Džejdip je zbog svega što je doživeo u Srbiji posebno istakao gostoprimstvo ljudi koje je sreo.

- Srbijo, dirnula si me u srce. Hvala vam na dobroti, toplini i neverovatnom gostoprimstvu. Pozdrav za narod Srbije - poručio je.

Od Malte do Indije za 18 meseci

Džejdip na svom Instagram profilu navodi da je do sada prešao oko 4.000 kilometara, a u Srbiju je stigao nakon prolaska kroz Maltu, Italiju, Vatikan, San Marino, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Albaniju.

Njegov cilj je da od Malte do Indije pređe oko 12.000 kilometara, kroz ukupno 20 zemalja, za oko 18 meseci. Misija putovanja je podizanje svesti o klimatskim promenama, a tokom puta razgovara sa ljudima i ukazuje na probleme životne sredine.

Navodi i da tokom putovanja prikuplja otpad pored puteva, a prema poslednjem objavljenom podatku, do sada je prikupio 240 kesa otpada.

Za Džejdipa, međutim, ovo putovanje nije samo prelazak ogromne kilometraže. Dok pešači od Evrope ka svojoj domovini, susreti sa ljudima na putu podsećaju ga i na drugu važnu temu - ljudskost.

Sudeći prema njegovim objavama, upravo je Srbija na tom putovanju ostavila poseban utisak na njega.

- Pešačim kroz različite zemlje kako bih širio poruku o našoj planeti, ali me usput ljudi stalno podsećaju na nešto što je podjednako važno — ljudskost - zaključio je on.