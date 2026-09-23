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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) oglasio se novom vremenskom prognozom za naredne dane, najavljujući promenu vremena, kišu i zahlađenje, a potom i ponovni porast temperature.

Večeras promenljivo oblačno i uglavnom suvo uz postepeno razvedravanje u većini mesta, najavio je RHMZ.

Vreme narednih dana

Prema najavi RHMZ, sutra jutro hladno i iznad većeg dela pretežno vedro, ponegde uz maglu ili nisku oblačnost. U toku dana pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Krajem dana postepeno naoblačenje sa severa, koje će uveče na severu i zapadu, a tokom noći ponegde i u ostalim krajevima usloviti kišu i lokalne pljuskove. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni, uveče i u toku noći severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 11 °C, a najviša od 20 do 25 °C.

U petak (25.09.) hladno. Na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde i kratkotrajnom kišom ili pljuskom. U ostalim krajevima pretežno oblačno sa češćom pojavom kiše. Posle podne i uveče postepeni prestanak padavina.

U subotu (26.09.) promenljivo oblačno i malo toplije sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Zatim do kraja meseca (27–30.09.) pretežno sunčano uz dalji porast temperature, stoji u najavi RHMZ.

Kurir.rs

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