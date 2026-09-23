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Potpredsednik Vlade republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je da je likvidiran požar koji je 2. avgusta izbio na području naseljenog mesta Šumarak u Deliblatskoj peščari.

“Vatrogasci - spasioci, uz pomoć pripadnika Dobrovoljnih vatrogasnih društava i ostalih angažovanih snaga, uspeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari. Posebno sam ponosan na činjenicu da prilikom gašenja ovog požara, koji je jedan od najvećih i najtežih u novijoj istoriji Srbije, nismo imali nijednu ljudsku žrtvu, kao i nijedan izgoreli objekat”, rekao je Dačić.

On je ukazao da je tokom iscrpljujuće borbe, koja je trajala čak 52 dana, po nepristupačnom terenu i pod izuzetno teškim vremenskim uslovima, sprovedena velika združena akcija domaćih službi i međunarodnih partnera.

“Koliko je ovo bila velika i zahtevna intervencija govori i činjenica da je u najintenzivnijim danima na terenu bilo angažovano više od 560 pripadnika različitih službi, 170 vozila, vatrogasni brod i prateća mehanizacija. Takođe, u pojedinim danima, naše službe su na teritoriji Deliblatske peščare imale između 100 i 150 intervencija”, dodao je ministar Dačić i iskazao veliku zahvalnost svima koji su učestvovali na gašenju ove vatrene stihije.

“Pored vatrogasaca - spasilaca i dobrovoljnih vatrogasaca, posebna zahvalnost ide našim pilotima iz Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, zatim pripadnicima Vojske Srbije, Civilne zaštite, zaposlenima u Javnom preduzeću “Vojvodinašume” i “Srbijavode”, Srpsko - ruskom humanitarnom centru, komunalnim preduzećima, zaposlenima u “Elektroprivredi Srbije”, subjektima Gradske uprave grada Beograda, policijskim službenicima, ali i građanima koji su velikim razumevanjem i angažovanjem doprineli u gašenju ovog požara”, naglasio je on.

Ministar Ivica Dačić je istakao da posebna zahvalnost ide međunarodnim partnerima koji su posredstvom Mehanizma civilne zaštite Evropske unije, kada je to bilo najpotrebnije, bili angažovani na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, ali i na drugim žarištima na teritoriji Republike Srbije.

“Tu pre svega mislim na vatrogasno - spasilačke timove iz Rumunije, Nemačke i Mađarske, zatim na helikopterske timove iz Češke, Slovačke i Rumunije, ali i na posadu specijalizovanog protivpožarnog aviona Ruske Federacije Iljušin IL - 76”, istakao je ministar Dačić.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije nastavljaju angažovanje na aktivnim požarištima u Srbiji kako bi zaštitili živote i imovinu građana.