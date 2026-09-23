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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski večeras je prisustvovala svečanoj akademiji na grčkom ostrvu Krf.

- Krf i Vido nisu samo mesta sećanja. Oni su mesta gde su ispisane stranice srpske istorije. Na Svečanoj akademiji povodom 110. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na Krf i Vido, kao izaslanik predsednika Republike Srbije, podsetila sam na dug koji imamo prema našim precima - da budemo dostojni njihove žrtve - istakla je ona.

Ministarka je dodala da se na ovom mestu susreću bol i ponos.

- Bol za onima kojima je Jonsko more postalo večna kuća i ponos zbog vojske koja je, nakon Albanske golgote, smogla snage da ponovo stane u stroj. Posebnu zahvalnost dugujemo bratskom grčkom narodu, koji je srpske vojnike primio kao svoju decu - naglasila je ona, i zaključila: