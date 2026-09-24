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Mašinsko-saobraćajna škola u Čačku u četvrtak, svečano otvoriti novi Program obuke za specijalistu za mehatroniku teških teretnih vozila, radnih mašina i autobusa, čime ova obrazovna ustanova pravi još jedan značajan korak ka povezivanju stručnog obrazovanja sa konkretnim potrebama privrede.

Novi program realizovan je u saradnji sa Volvo Group i Helvetas Swiss Intercooperation, uz podršku Švedske kroz projekat Reconomy, a njegov osnovni cilj je da polaznicima omogući sticanje praktičnih znanja i veština potrebnih za rad sa savremenim teretnim vozilima, radnim mašinama i autobusima.

- Poseban značaj programa ogleda se u povezivanju stručnih škola i poslodavaca, kako bi obrazovanje što bolje pratilo tehnološke promene i potrebe savremene industrije. Polaznici će tako imati priliku da, pored teorijskih znanja, razvijaju i praktične veštine neophodne za rad u ovoj zahtevnoj i tehnološki sve naprednijoj oblasti, kažu za RINU u Mašinsko-saobraćajnoj školi u Čačku.

Svečano otvaranje okupiće predstavnike obrazovnih i javnih ustanova, institucija i razvojnih partnera. Pored Mašinsko-saobraćajne škole iz Čačka, učestvovaće i Elektrotehnička škola „Mija Stanimirović“ iz Niša, Politehnička škola za nove tehnologije iz Zemuna i Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ iz Novog Sada.

Tokom događaja biće predstavljene i nove radionice, u kojima će učenici praktično demonstrirati stečene veštine, što će gostima pružiti priliku da se neposredno upoznaju sa načinom na koji će novi program biti realizovan.

Pokretanjem ove obuke Mašinsko-saobraćajna škola dodatno jača svoju ulogu u savremenom stručnom obrazovanju, sa naglaskom na zanimanja i kompetencije za kojima postoji potreba na tržištu rada.

Svečanost počinje u četvrtak u 12 časova u prostorijama Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku.