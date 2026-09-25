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Postoje dani u godini koje su naše bake i deke posebno izbegavali kada je trebalo zakazati svadbu. Nije bilo dovoljno pronaći slobodan vikend i organizovati slavlje - pažljivo se gledalo u kalendar, a posebna pažnja poklanjala se crkvenim praznicima i periodima posta.

I danas se među ljudima mogu čuti različita verovanja o tome koji datumi nisu dobri za venčanje. Međutim, važno je razlikovati ono što pripada narodnim običajima od pravila pravoslavne crkvene prakse.

Tokom velikih postova svadbe se tradicionalno ne organizuju

U srpskoj pravoslavnoj tradiciji velika venčanja i veselja ne uklapaju se u periode velikih postova, koji su prvenstveno posvećeni molitvi, uzdržanju i duhovnoj pripremi.

Tu spadaju:

Veliki ili Vaskršnji post

Petrovski post

Gospojinski post

Božićni post.

Zbog toga se parovima koji žele crkveno venčanje savetuje da datum prvo provere sa svojim sveštenikom.

Foto: Andrii Shevchuk / Alamy / Profimedia

Nisu svi postovi iste dužine niti počinju svake godine istog datuma, pa se konkretan termin uvek određuje prema crkvenom kalendaru za tu godinu.

Posebna pažnja poklanjala se velikim praznicima

Prema tradicionalnim običajima, svadbe se nisu zakazivale ni na velike crkvene praznike i određene dane koji imaju posebno mesto u crkvenom kalendaru.

Među danima koje narod tradicionalno doživljava kao dane koji nisu za velika veselja nalaze se i Krstovdan i Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja.

U nekim krajevima izbegavali su se i pojedini periodi neposredno pred velike postove, uključujući Belu nedelju, jer su se smatrali vremenom prelaska iz perioda veselja u vreme posta.

Da li „pogrešan“ datum zaista donosi nesreću?

Ovo je deo priče koji često izaziva najveću zabunu.

U narodu postoje brojna verovanja da određeni dani mogu doneti sreću ili nesreću braku. Međutim, verovanje da će brak zbog određenog datuma biti nesrećan spada u narodnu tradiciju, a ne učenje Pravoslavne crkve.

Drugim rečima, nije isto reći da određeni datum nije predviđen za crkveno venčanje i tvrditi da će brak sklopljen tog dana biti osuđen na nesreću.

Crkvena pravila imaju drugačiju osnovu i odnose se na liturgijski i duhovni karakter određenih perioda i praznika.

Šta par treba da uradi pre nego što rezerviše datum?

Ako mladenci planiraju venčanje u crkvi, najbolje je da se pre rezervacije sale i drugih detalja raspitaju kod sveštenika.

Tako mogu da provere da li je željeni datum dozvoljen za obavljanje venčanja, ali i da dobiju informacije o pripremi za sam čin venčanja.

crkveno venčanje - ilustracija Foto: Kobryn Andrii / Alamy / Alamy / Profimedia

To je posebno važno jer se datumi praznika i postova menjaju iz godine u godinu, pa se ne treba oslanjati samo na stare kalendare ili porodične savete.

Odakle potiču sva ta verovanja?

Naši preci su život mnogo više usklađivali sa crkvenim kalendarom nego što je to danas slučaj. Praznici, postovi, slava i drugi važni datumi imali su snažan uticaj na porodični život.

Vremenom su se uz crkvenu praksu razvila i brojna narodna verovanja. Neka od njih prenosila su se generacijama, pa se i danas može čuti da određeni dan „nije za svadbu“.

Zato, kada se govori o datumima koji nisu pogodni za venčanje, treba napraviti razliku između crkvenih pravila i narodnih običaja.

Za parove koji žele crkveno venčanje najvažnije je da se o konkretnom datumu informišu u svojoj parohiji, dok se narodna verovanja mogu posmatrati kao deo bogate tradicije koja se prenosila kroz generacije.