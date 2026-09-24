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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski obratila se juče na svečanoj akademiji na Krfu.

Kali ora stratioti serviko. Bog neka je sa vama. Molimo se njemu da se vratite u vašu otadžbinu. Dragi prijatelji, poštovana grčka braćo, dozvolite da ovu priliku iskoristim da vam zahvalim na tome što vaša država nikada neće dozvoliti da prizna nezavisnost lažne takozvane države Kosovo. Hvala vam što poštujete naš suverenitet. Hvala vam što znate gde su naše granice, iako su ih mnogi zaboravili. Isti oni sa kojima smo i zbog kojih smo i stradali i krvarili. Ali Srbija će svoje svanuće dočekati jer, kao što vidite, srpski narod je narod feniksa. Uvek je imao i dovoljno ljubavi da strada i dovoljno hrabrosti da se vrati u nove pobede tako da će srpski narod sačekati svoju slobodu i svoju potpunu i punu nezavisnost.

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