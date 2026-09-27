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Iako običaji poput pucanja u jabuku i kupovine mlade ustupaju mesto "običajima" sa interneta, prazna stolica na svadbi ubedljivo je najviše podelila javnost u poslednje vreme.

Ostavljanje prazne stolice na svadbi za preminulog roditelja sve je popularnije u Srbiji i regionu. Iako postaje sve zastupljenije među mlađim parovima, ovaj gest ne prestaje da izaziva veoma podeljena mišljenja od razumevanja do oštrog protivljenja.

Zbog toga se nameće pitanje da li je i ovaj trend, kao i mnogi drugi, došao sa Zapada ili postoji neka poveznica sa starim srpskim običajima.

- Praksa ostavljanja prazne stolice je u poslednje vreme popularna kao novi trend na Zapadu i u anglosaksonskoj popularnoj kulturi. Širi se putem društvenih mreža ali nema veze sa srpskom tradicijom i običajima - ističe etnolog i antropolog Ivana Đurić.

Najbolji pokazatelj toga koliko je trend uzeo maha su Fejsbuk grupe za organizaciju venčanja. Mreže su doslovno preplavljene objavama u kojima buduće mlade užurbano traže preporuke: "Gde mogu da poručim navlaku sa štampom u znak sećanja na pokojnog oca?" ili "Koliko ranije mora da se naruči ovaj detalj?" - samo su neki od svakodnevnih upita.

Najčešće se koriste natpisi poput "Znamo da bi danas bio ovde da nebo nije tako daleko" ili "Rezervisano za mamu koja nas posmatra sa lepšeg mesta".

Prepoznavši ogroman potencijal, agencije za dekoraciju ubrzo su ove emotivne detalje uvrstile u redovnu ponudu, rame uz rame sa cvetnim aranžmanima i tablama dobrodošlice. Nakon svadbe, mladenci ih najčešće čuvaju kao dragocenu porodičnu uspomenu.

Foto: Shutterstock

Zašto mladenci ostavljaju praznu stolicu?

Venčanje je jedan od najvažnijih događaja u životu, pa je odsustvo preminulog roditelja u tom trenutku za mladence posebno bolno. Ostavljanje prazne stolice u prvom redu (ili za svečanim stolom) ima dublju simboliku.

Prepoznavši ogroman potencijal, agencije za dekoraciju ubrzo su ove emotivne detalje uvrstile u redovnu ponudu, rame uz rame sa cvetnim aranžmanima i tablama dobrodošlice. Nakon svadbe, mladenci ih najčešće čuvaju kao dragocenu porodičnu uspomenu.

Zašto mladenci ostavljaju praznu stolicu?

Venčanje je jedan od najvažnijih događaja u životu, pa je odsustvo preminulog roditelja u tom trenutku za mladence posebno bolno. Ostavljanje prazne stolice u prvom redu (ili za svečanim stolom) ima dublju simboliku.

Ovaj gest služi kao priznanje prisustva i ljubavi, jer simbolizuje da mesto tog roditelja u kući i srcu nije i ne može biti popunjeno.

Takođe, mnogim mladencima ovaj gest pruža osećaj utehe, spajajući sećanje na voljenu osobu sa radošću novog početka.

Kako je nastao ovaj običaj?

Nastao je u Sjedinjenim Američkim Državama tokom Građanskog rata (1861–1865) kao zvanična vojna ceremonija kojom se odavala počast vojnicima koji se nikada nisu vratili kući.

Nakon toga, običaj se preselio u religijske tradicije. Početkom 2010-ih, sa usponom platformi poput Pinterest-a, doživeo je potpunu transformaciju. Američki mladenci su počeli da ostavljaju praznu stolicu sa jednom ružom za roditelje koji nisu dočekali njihovo venčanje. Putem TikToka Instagrama, trend je pre nekoliko godina stigao i na Balkan, doživevši evoluciju od diskretnog rama sa slikom do velikog natpisa preko celog naslona stolice.

Zašto je običaj kontroverzan u našoj kulturi?

U tradiciji Balkana, običaji vezani za svadbu (slavljenje života) i običaji vezani za kult mrtvih strogo su odvojeni. Zbog toga ovaj trend često nailazi na otpor, naročito kod starijih članova porodice.

Rekviziti koji podsećaju na smrt usred veselja smatrali su se lošim znamenjem. Prazno mesto za stolom na slavljima u nekim krajevima asocira na daće, dok se u nekim delovima Srbije posle sahrana stolice prevrću kako se tuga ne bi zadržavala u kući.

Zbog toga mnogi ovaj gest doživljavaju kao "prizivanje nesreće".