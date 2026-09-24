Na pojedinim deonicama saobraćaj dodatno usporavaju radovi.
stanje na putevima
AMSS: Pojačan saobraćaj u gradovima i na glavnim putevima, kamioni na Batrovcima čekaju sedam sati
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Uslovi za vožnju su uglavnom povoljni, a saobraćaj je pojačan u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, naročito u jutarnjim i popodnevnim gužvama, a očekuje se i na glavnim putnim pravcima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Na pojedinim deonicama saobraćaj dodatno usporavaju radovi.
Nema zadržavanja vozila na naplatnim rampama ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.
Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju sedam sati, na Horgošu pet sati, na prelazu Šid četiri sata a na Kelebiji dva sata.
Kurir.rs
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