Policija diže dronove na srpske puteve: Evo šta će iz vazduha moći da vide
Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić izjavio je danas da Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da unapređuje bezbednost saobraćaja primenom savremenih tehnologija, a da će upotreba dronova u narednom periodu biti sve zastupljenija na putevima širom Srbije.
- Ne uvodimo dronove da bismo samo drugačije snimali saobraćaj, već da bismo ga učinili bezbednijim. Njihova prednost je u tome što policiji omogućavaju da sa jedne tačke nadzire širu deonicu puta i uoči ponašanja koja se sa zemlje često ne mogu videti na isti način - rekao je Ivica Dačić, a objavljeno je na Instagram profilu MUP-a.
On je naglasio da će bespilotni vazduhoplovi biti dopuna postojećim sredstvima rada - policijskim patrolama, radarima, presretačima i sistemima video-nadzora.
- Saobraćajna policija ne dobija zamenu za čoveka, već novo sredstvo koje policijskom službeniku omogućava da bude efikasniji. Tehnologija treba da pomogne policiji da bolje vidi šta se dešava na putu, brže otkrije opasno ponašanje i usmeri policijske patrole tamo gde su najpotrebnije - istakao je Dačić.
U Nastavnom centru "Mitrovo polje" na Goču, od 14. do 18. septembra, obuku za upravljanje bespilotnim vazduhoplovima, prema njegovim rečima, završilo je 15 policijskih službenika Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, a broj obučenih službenika u narednom periodu biće dodatno povećan.
Obuku sprovode pripadnici Uprave granične policije, koji svoje znanje i iskustvo u upravljanju bespilotnim vazduhoplovima prenose kolegama iz saobraćajne policije.
- Želimo da ovaj sistem bude prisutniji na putevima širom Srbije. Ali krajnji cilj nije veći broj otkrivenih prekršaja, već manji broj prekršaja, manji broj saobraćajnih nezgoda i, pre svega, manji broj poginulih i povređenih. Suština je da opasno ponašanje prepoznamo i sprečimo pre nego što dovede do saobraćajne nezgode. Najbolja policijska reakcija je ona koja spreči tragediju pre nego što se dogodi - istakao je Dačić.