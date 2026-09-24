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- Ne uvodimo dronove da bismo samo drugačije snimali saobraćaj, već da bismo ga učinili bezbednijim. Njihova prednost je u tome što policiji omogućavaju da sa jedne tačke nadzire širu deonicu puta i uoči ponašanja koja se sa zemlje često ne mogu videti na isti način - rekao je Ivica Dačić, a objavljeno je na Instagram profilu MUP-a.

On je naglasio da će bespilotni vazduhoplovi biti dopuna postojećim sredstvima rada - policijskim patrolama, radarima, presretačima i sistemima video-nadzora.

- Saobraćajna policija ne dobija zamenu za čoveka, već novo sredstvo koje policijskom službeniku omogućava da bude efikasniji. Tehnologija treba da pomogne policiji da bolje vidi šta se dešava na putu, brže otkrije opasno ponašanje i usmeri policijske patrole tamo gde su najpotrebnije - istakao je Dačić.

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U Nastavnom centru "Mitrovo polje" na Goču, od 14. do 18. septembra, obuku za upravljanje bespilotnim vazduhoplovima, prema njegovim rečima, završilo je 15 policijskih službenika Uprave saobraćajne policije u Direkciji policije, a broj obučenih službenika u narednom periodu biće dodatno povećan.

Obuku sprovode pripadnici Uprave granične policije, koji svoje znanje i iskustvo u upravljanju bespilotnim vazduhoplovima prenose kolegama iz saobraćajne policije.