Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac na plavoj grobnici, povodom 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf.

Ona je u more bacila i šaku zemlje iz otadžbine.

- Iz Srbije - šaka zemlje za one koji su daleko od svoje otadžbine ostavili život. Na Plavoj grobnici, povodom 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf, položila sam venac kao izaslanik predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Večna im slava i hvala - naglasila je ona.

Ne propustiteDruštvoSrbija će svoje svanuće dočekati, srpski narod je narod feniksa: Snažna poruka ministarke Stamenkovski na svečanoj akademiji na Krfu (VIDEO)
Milica Đurđević
DruštvoVečna slava junacima Plave grobnice i bratskom grčkom narodu: Ministarka Stamenkovski na svečanoj akademiji na Krfu - Na ovom mestu se susreću bol i ponos
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoĐurđević Stamenkovski oprobala se u šivenju! Posetila Milenu koja je savladala zanat zbog bratanice s posebnim potrebama - sada rade zajedno (video)
Milica.jpg
Društvo"Nama kao potomcima ostaje da ispunimo svetu dužnost - Da ih nikada ne zaboravimo" Ministarka Stamenkovski na Krfu, večeras ceremonija u čast srpskih junaka
Milica Đurđević Stamenkovski