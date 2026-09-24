Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac na plavoj grobnici, povodom 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf.

Ona je u more bacila i šaku zemlje iz otadžbine.

- Iz Srbije - šaka zemlje za one koji su daleko od svoje otadžbine ostavili život. Na Plavoj grobnici, povodom 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf, položila sam venac kao izaslanik predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Večna im slava i hvala - naglasila je ona.