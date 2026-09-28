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Brestovačka banja, poznata po termomineralnim izvorima, lekovitim svojstvima i bogatoj istoriji, mogla bi da bude pravo otkriće za one koji ove jeseni traže odmor u prirodi, ali ne žele da potroše čitavo bogatstvo. Smeštaj u vilama i privatnim objektima u okolini može da se pronađe već od 13 evra po noći, dok se cene kvalitetnijegsmeštaja kreću do oko 40 evra. Ni hrana i piće, prema dostupnim cenama, nisu veliki udar na kućni budžet.

Na svega nekoliko kilometara od Bora nalazi se Brestovačka Banja, jedno od najpoznatijih banjskih mesta istočne Srbije. Okružena zelenilom, šumama i brdima, ova banja već decenijama privlači goste koji dolaze zbog termomineralnih izvora, ali i zbog mira i prirode.

Iako danas nije među najrazvikanijim srpskim turističkim destinacijama, Brestovačka banja ima dugu i zanimljivu istoriju. Njene izvore koristili su još Rimljani, dok je poseban razvoj doživela u 19. veku, kada su je posećivali srpski kneževi i kraljevi.

Knez Miloš Obrenović ovde je podigao svoj konak, a trag u banji ostavili su i Karađorđevići. Zbog toga Brestovačka Banja danas predstavlja svojevrsni spoj banjskog turizma, istorije i prirode.

Brestovačku banju su posećivali srpski kneževi i kraljevi Foto: Shutterstock

Deset termalnih izvora

Najveće bogatstvo Brestovačke banje krije se ispod zemlje.

Na području banje nalazi se deset termomineralnih izvora, čija temperatura dostiže i 42 stepena Celzijusa. Vode su bogate različitim mineralima i koriste se za kupanje, rehabilitaciju i različite oblike fizikalne terapije.

Banja je poznata po primeni termomineralne vode kod problema sa lokomotornim sistemom i reumatskih tegoba, kao i kod određenih neuroloških, respiratornih, gastrointestinalnih, ginekoloških i kožnih oboljenja.

Upravo zbog toga u Brestovačku Banju ne dolaze samo turisti koji žele nekoliko dana odmora već i ljudi koji traže rehabilitaciju i banjske tretmane.

Posebnost ovog mesta predstavljaju i izvori duž rečice Pujice. Pojedine česme među meštanima i posetiocima imaju tradicionalne nazive poput "voda za želudac", "voda za živce", "voda za oči" i "voda za bubrege", što je deo dugogodišnje tradicije ovog kraja.

Smeštaj već od 13 evra

Ipak, ono što bi ove godine moglo da privuče veliki broj turista jesu cene.

Za razliku od pojedinih popularnih banja i planinskih destinacija gde smeštaj tokom sezone može ozbiljno da optereti budžet, u okolini Brestovačke banje moguće je pronaći smeštaj po znatno pristupačnijim cenama.

Noćenje u vilama i privatnim objektima može da se pronađe već od oko 13 evra, dok se cene boljeg i komfornijeg smeštaja kreću do oko 40 evra po noći.

Brestovačka banja ima jeftin smeštaj Foto: Youtube/Brestovačka banja

Naravno, konačna cena zavisi od termina, broja osoba, opremljenosti objekta i toga koliko je smeštaj udaljen od samog banjskog kompleksa. Tokom sezone cene mogu biti i više, ali Brestovačka Banja i dalje važi za destinaciju na kojoj se odmor može organizovati uz relativno mali budžet.

Ručak od 700 dinara

Ni kada je reč o hrani, cene nisu previsoke.

Ponuda hrane i pića dostupna je uglavnom u restoranima i obližnjem hotelu, a pojedinačni obrok sa roštilja ili glavno jelo u proseku koštaju između 1.000 i 1.500 dinara po osobi.

Standardne porcije roštilja, poput ćevapa, kobasica ili ražnjića, kao i pojedina kuvana jela, mogu da se nađu u rasponu od 700 do 1.300 dinara.

Za salatu ili prilog potrebno je izdvojiti oko 250 do 450 dinara, dok se kafa i osvežavajuća pića kreću od približno 150 do 350 dinara.

Ljubitelji piva i drugih alkoholnih pića mogu da računaju na cene od oko 220 do 450 dinara, u zavisnosti od vrste pića i ugostiteljskog objekta.

Drugim rečima, za ručak, piće i noćenje u povoljnijem privatnom smeštaju može se proći znatno jeftinije nego u mnogim poznatijim turističkim centrima.

Odmor u prirodi

Brestovačka Banja nije namenjena samo onima koji žele da koriste termalne izvore.

Banja je okružena šumama i zelenilom, pa je pogodna za šetnju i odmor daleko od gradske gužve. Poseban ugođaj daje rečica Pujica koja protiče kroz banjsko područje.

Za one koji žele aktivniji odmor, u okolini se nalaze brojni izleti i prirodne atrakcije istočne Srbije. Relativna blizina Bora, Borskog jezera, Crnog vrha, Lazarevog kanjona i Zlotskih pećina omogućava turistima da tokom jednog odmora obiđu više različitih lokacija.

U blizini se nalazi i čuvena Feliks Romulijana, jedan od najznačajnijih ostataka rimske arhitekture na prostoru Srbije.

Za nekoliko dana odmora – bez velikog računa

Brestovačka Banja tako nudi ono što mnogi turisti danas traže: termalne izvore, prirodu, istoriju i mogućnost relativno povoljnog odmora.

Smeštaj od oko 13 evra, opcije do 40 evra, ručak koji može da se nađe za 700 do 1.300 dinara, termomineralni izvori i brojni izleti u okolini čine je zanimljivom opcijom za one koji žele nekoliko dana odmora, a pritom vode računa o troškovima.