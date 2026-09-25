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Danas se rođendan teško može zamisliti bez igraonice, tematske dekoracije, raskošne torte, profesionalnog fotografa, a sve češće i vatrometa. Nekada je bilo dovoljno nekoliko flaša soka, tanjir toplih sendviča, domaća mini-pica, torta iz mamine kuhinje i društvo najboljih drugara. Pokloni? Dečji parfem, šolja, kasica-prasica ili leksikon sa katancem. Upravo tih bezbrižnih rođendana iz dvehiljaditih prisetili su se korisnici društvenih mreža.

Postoje rođendani kojih se sećamo po fotografijama, a postoje oni kojih se sećamo po mirisu domaće torte, ukusu soka i zvuku kasete koja se vrti u dnevnoj sobi.

Za mnoge koji su odrastali tokom devedesetih i dvehiljaditih, dečji rođendan nije bio događaj koji se mesecima planirao. Nije bilo potrebno rezervisati igraonicu pola godine unapred, angažovati fotografa, naručivati dekoraciju iz snova i praviti scenografiju za društvene mreže.

Bilo je dovoljno da mama ili baka napravi tortu, tata ode po sokove, a deca se okupe u stanu ili kući.

I to je bilo sve!

Nekoliko sokova, topli sendviči i domaća torta

Rođendani su se najčešće slavili kod kuće. Na stolu nekoliko flaša crnog i žutog soka, topli sendviči, domaće mini-pice, grickalice i torta koju je neko od ukućana pravio danima ranije.

Nije morala da bude savršeno dekorisana.

Kako su se nakada slavili rođendani Foto: Bruno M Photographie/Shutterstock

Nije bilo važno da li je na torti omiljeni crtani junak urađen od fondana, niti da li će fotografija torte završiti na Instagramu.

Važno je bilo da se deca dobro provedu.

Stan bi se za čas pretvorio u igraonicu. Stolice bi se pomerile uza zid, dnevna soba postala bi mesto za trčanje, a roditelji bi pokušavali da isprate ko je kome prosuo sok i gde je nestao još jedan komad torte.

A kada bi došlo vreme za poklone, uzbuđenje je bilo posebno.

Pokloni koji danas bude nostalgiju

Poklon nije morao da bude skup da bi detetu bio drag. Naprotiv, mnogi predmeti koji su se nekada nosili na rođendan danas zvuče gotovo neverovatno. Dečji parfem, šolja, ram za slike, kasica-prasica, kupka, muzička kutija, album za fotografije...

Tu su bile i sveske, olovke i gumice, držači za olovke u obliku Mikija Mausa, kasete za radio, gipsane figurice i čokolada umotana u ukrasni papir. A ko je imao leksikon sa katancem, taj je imao pravo malo blago.

U njega su drugari upisivali omiljenu boju, pevača, glumca, životinju, želju, simpatiju... Stranice su se ispunjavale rukopisima najboljih prijatelja, a leksikon se čuvao godinama.

Nekada je i obična šolja mogla da bude poklon koji će dete pamtiti.

"Nije bilo važno koliko košta"

Upravo su se toga korisnici Instagrama prisetili kada su počeli da nabrajaju šta se nosilo deci na rođendan tokom dvehiljaditih. Neko je doneo parfem, neko kasicu-prasicu, neko muzičku kutiju, neko album za slike, a neko samo čokoladu lepo umotanu u papir. I niko nije pravio tabelu koliko je ko dao. Nije se gledalo da li je poklon dovoljno skup da "isprati" poklon koji je dete prethodno dobilo.

Bilo je važno da se dođe. Da se čestita. Da se zajedno pojede parče torte.

Dve decenije kasnije, slika je potpuno drugačija.

Dečji rođendani sve češće se slave u velikim i tematski uređenim igraonicama. Dekoracije se biraju prema omiljenom junaku ili temi, torte postaju prava mala umetnička dela, a slavljenici dobijaju profesionalne fotografije.

Neki roditelji angažuju i fotografe koji tokom čitave proslave beleže svaki detalj - od dolaska gostiju do duvanja svećica.

A tu su i baloni, personalizovani pokloni za goste, specijalni efekti, pa čak i vatrometi koji su nekada bili rezervisani za svadbe i punoletstva.

Rođendan tako za jedno popodne može da postane prava mala produkcija.

Promenila se i priča oko poklona.

Markirani komadi garderobe, igračke poznatih brendova, elektronski uređaji, vaučeri i skuplji pokloni postali su deo rođendanske svakodnevice. Roditelji i deca danas često dobro znaju ko je šta doneo. Pokloni se pamte, porede i, kako roditelji pričaju, neretko "vraćaju" kada dođe rođendan drugog deteta.

Kako izgledaju dečji rođendani danas Foto: Shutterstock

Zato odlazak na dečji rođendan za mnoge porodice više nije samo pitanje čestitke i lepog druženja. Tu su i poklon, garderoba za dete, eventualni troškovi prevoza, a nekada i dodatni izdaci. Nije neobično da se za odlazak na rođendan izdvoji nekoliko hiljada dinara, posebno kada dete ide na proslavu kod druga ili drugarice iz vrtića ili škole.

Nekada se čekao rođendan, danas se čeka objava

Možda je najveća razlika ipak u tome što se nekada rođendan živeo, a danas se deo rođendana - beleži.

Nekada je fotografija nastajala slučajno, fotoaparatom sa blicem, a film se potom nosio na razvijanje. Čekalo se nekoliko dana da se vidi da li je fotografija uspela.

Danas se svaki trenutak može zabeležiti telefonom. Dekoracija se fotografiše pre nego što gosti stignu, torta pre nego što se iseče, a slavljenik pre i posle duvanja svećica.