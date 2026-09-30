Slušaj vest

Jedan od najneobičnijih trenutaka koji su obeležili fudbalsku 2021. godinu dogodio se na stadionu "Rajko Mitić", na utakmici Srbije i Portugala.Kristijano Ronaldo je u samom finišu meča postigao gol, ali je lopta izbačena sa gol-linije, a pogodak nije priznat. Portugalac je besno reagovao, skinuo kapitensku traku i bacio je na travu.

Dok su svi gledali u Ronalda i nevericu zbog odluke sudije, jedan čovek u blizini terena video je nešto sasvim drugo - priliku da pomogne detetu koje se borilo za život.

Bio je to vatrogasac-spasilac Đorđe Vukićević.

Foto: Mup

Tog dana bio je na svom uobičajenom dežurstvu, na mestu gde igrači prolaze pri ulasku i izlasku sa terena.

Nije ni slutio da će kući poneti predmet koji će ubrzo postati simbol jedne velike humanitarne akcije, ali i simbol plemenitosti.

Foto: Profimedia/Printskrin

- Bilo je to obično dežurstvo, kao i na svakoj utakmici gde radimo. Nalazili smo se baš u tom korneru gde igrači ulaze i izlaze sa terena. Imali smo sreću da je Kristijanu Ronaldu poništen onaj gol. Na sreću cele Srbije, a i na moju sreću on je onako odreagovao i bacio traku - ispričao je tada Đorđe za Kurir.

Ali ono što je ovu priču učinilo posebnom nije sama činjenica da je vatrogasac pronašao Ronaldovu kapitensku traku. Još pre nego što je izašao na stadion, Đorđe je znao šta bi uradio ukoliko uspe da pronađe nešto vredno.

Foto: Printscreen/Facebook/Za Gavrilovu pobedu

U to vreme Srbija je prikupljala novac za lečenje malog Gavrila Đurđevića, dečaka iz Kragujevca koji je bolovao od spinalne mišićne atrofije tip 1. Za njegovo lečenje bilo je potrebno 2,5 miliona evra.

Đorđe ga je tog dana gledao na televiziji.

Foto: Zorana Jevtić

- Kada sam kretao na dežurstvo od kuće rekao sam sebi da ako nešto uzmem na toj utakmici pomoći ću malom Gavrilu koga sam upravo tada gledao na televiziji. Razmišljao sam pre svega o dresu, traka mi nije bila ni na kraj pameti, ali se eto desila! - pričao je vatrogasac.

Kada je ugledao traku na travi, dileme nije bilo.

- Taj trenutak kada sam uzeo traku bio je već poseban, istog momenta sam znao šta želim da uradim s njom. Pitao sam kolege i pretpostavljene i svi su se složili sa tim. Bukvalno sam gledao traku na travi i video u njoj tračak nade da pomognemo Gavrilu! - rekao je Đorđe.

A onda je usledio potez koji je čitavu priču izveo daleko izvan fudbalskog terena.

Ronaldova kapitenska traka ponuđena je na humanitarnoj aukciji preko sajta "Limundo", a 2. aprila 2021. prodata je za 7.500.010 dinara. Kupac je bila kompanija "Mocart", koja je saopštila da će novac biti uplaćen za Gavrilovo lečenje. Aukciju je pokrenuo humanitarac Jovan Simić iz organizacije "Zajedno za život".

Foto: Printscreen/Limundo

Interesovanje je bilo ogromno - za samo tri dana u licitaciji je učestvovalo oko 100 ljudi, a prema rečima Jovana Simića, bila je to tada najveća cena postignuta za jedan predmet na humanitarnoj aukciji u Srbiji.

Priča je dobila još jedan neverovatan nastavak. Nakon što je traka kupljena, Kristijano Ronaldo je čuo za humanitarnu akciju i poslao Gavrilu svoj potpisani dres Juventusa sa porukom "Para Gavrilo". Taj dres je kasnije prodat na humanitarnoj aukciji za 1,3 miliona dinara.

Đorđe, međutim, nije želeo da se njegov gest posmatra kao nešto što pripada samo njemu. Za njega je to bila priča o vatrogascima, kolegama i ljudima koji svakodnevno pokušavaju da pomognu drugima.

- Mi smo jedna velika porodica. Dolazimo na posao s namerom da pomognemo ljudima. Tu nije kraj, moje kolege i ja gledamo da na sve načine pomognemo, kroz slanje humanitarnih SMS poruka ili neki drugi vid - ko koliko može. Ovu traku su zaslužile sve kolege - rekao je tada za Kurir.

Njegov komandant, Miloš Majstorović, tada je rekao da ga Đorđev postupak nije iznenadio.

- Sklon sam da kažem da se humanost stiče u porodici, a da ova profesija samo omogućava da se to i iskaže. Ovi momci sve to donose iz svojih porodica - rekao je Majstorović.

Foto: Printscreen/Instgaram/zagavrilovupobedu

A akcija za Gavrila nastavila se i nakon prodaje Ronaldove trake. U humanitarnu priču uključili su se brojni sportisti i građani, a novac je na kraju prikupljen. U junu 2021. Gavrilo je otputovao u Budimpeštu i primio gensku terapiju Zolgensma. Humanitarnim akcijama prikupljeno je više od 2,1 milion evra, dok je ostatak potrebnih sredstava obezbedila država.

Nakon terapije stigle su vesti kojima su se svi nadali. Gavrilo je napredovao, postao snažniji, mogao je samostalno da sedi i jede, govori, a uz podršku se i kretao. Porodica je redovno objavljivala njegove fotografije i snimke sa vežbi, a nekoliko godina nakon akcije dečak je i dalje bio simbol priče u kojoj se cela Srbija ujedinila oko jednog deteta.

A onda je, ovog septembra, stigla vest koju niko nije očekivao.

Foto: Printscreen Društvene Mreže

Gavrilo Đurđević preminuo je 17. septembra 2025, sa samo pet godina. Njegova majka Nevena potvrdila je tužnu vest i zamolila ljude da, umesto cveća, pomoć uplate za drugog dečaka, Voju Miloradovića, kome je potrebno lečenje u Rimu.

Tačan uzrok Gavrilove smrti tada nije bio objavljen. Vest je, međutim, ponovo podsetila na dečaka čija je borba četiri godine ranije spojila ljude širom Srbije.

Foto: Fejsbuk Printscreen/Ovo je Srbija

Jedna kapitenska traka, bačena na travu posle poništenog gola, pretvorena je u 7,5 miliona dinara pomoći. Jedan vatrogasac koji je mogao da je sačuva kao neverovatan fudbalski suvenir odlučio je da je pokloni. Kristijano Ronaldo je potom poslao i svoj dres. A hiljade ljudi priključile su se borbi za jedno dete.