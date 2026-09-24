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Prijemi građana u Domu zdravljaInđija pokazali su da se veliki broj pitanja pacijenata odnosi upravo na rad službi kome da se obrate, koje usluge mogu da koriste i gde mogu da pronađu potrebne informacije. Kako bi odgovori bili dostupni na jednom mestu i pacijentima olakšali snalaženje, Dom zdravlja je uveo moderan način komunikacije sa korisnicima te je na svom zvaničnom sajtu postavio QR kod koji omogućava brz pristup informacijama.

Direktni razgovori sa građanima pokazali su da pacijentima često nisu potrebne samo zdravstvene informacije, već i jasna objašnjenja o tome kako funkcionišu službe Doma zdravlja. Upravo zato ustanovljeno je da bi sve važne informacije trebalo učiniti dostupnijim i jednostavnijim za pronalaženje.

Jednim skeniranjem QR koda pacijenti sada mogu da dođu do informacija o radu službi Doma zdravlja, bez dodatnog traženja i pozivanja. Na ovaj način ustanova nastoji da komunikaciju sa građanima učini jednostavnijom, a informacije dostupnim u svakom trenutku.

QR kod je dostupan na zvaničnom sajtu Doma zdravlja, a cilj je da se pacijentima omogući lakši pristup informacijama i smanji prostor za nedoumice. Iz ove zdravstvene ustanove poručuju da će i dalje pratiti pitanja i potrebe građana kako bi komunikacija i dostupnost usluga bile dodatno unapređene.