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Katastri Bor, Majdanpek, Boljevac i Donji Milanovac dobijaju novi IT sistem.

Za građane to znači brže rešavanje zahteva koje upućuju katastru. To, takođe, donosi i veću pouzdanost u rešavanju jer će rad na daljinu, koji omogućava novi sistem, pružiti službenicima mogućnost da se direktno konsultuju se sa kolegama sa najviše iskustva čak i ako te kolege rade u drugom gradu. To je od posebne važnosti ukoliko pred sobom imaju pravno ili geodetski kompleksan predmet što je čest slučaj kada se radi o zahtevima koji se tiču velikih infrastrukturnih ili investicionih projekata.

Zbog realizacija treće „roll-out“ faze novog informacionog sistema, katastri Bor, Majdanpek, Boljevac i Donji Milanovac neće raditi sa građanstvom u periodu od 25. septembra do 7. oktobra 2026. godine.

V.d. direktora Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić Foto: Dušan Vuković

Kroz projekate „Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji“ uz podršku Svetske banke, u Republičkom geodetskom zavodu do sada su već realizovane dve faze u procesu uvođenja novog IT sistema.

Treća faza se odvija postepeno, po gradovima, kako bi ekspertski timovi obezbedili nesmetani prelaz sa starog na novi sistem i omogućili pouzdan prenos podataka iz lokalnih baza, u centralnu bazu podataka. Ovaj proces je do sada realizovan u preko 90 katastara u Srbiji i uspešno se nastavlja.