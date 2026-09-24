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Prava drama odigrala se na Mitrovcu, kada je medved potrčao prema ulazu u edukativni park "Sovina učionica", u kojem se u tom trenutku nalazilo šestoro ljudi.

Vatrogasac brzo reagovao

Opasnost je primetio vatrogasac Srećko Bogdanović. On se nije uplašio niti povukao, već je potrčao kroz šumu za medvedom kako bi ga sprečio da izađe na stazu i približi se ljudima.

- Medved je krenuo pravo prema ulazu, a unutra je bilo šestoro ljudi. Srećko se nijednog trenutka nije dvoumio. Potrčao je kroz šumu za njim kako bi ga sprečio da izađe na stazu. Sve se dogodilo veoma brzo, a njegova reakcija je bila neverovatna - ispričao je za RINU jedan od očevidaca.

Sprečena tragedija

Zahvaljujući Srećkovoj hrabrosti, prisebnosti i brzoj reakciji, medved je sprečen da uđe u prostor edukativnog parka, a svih šest osoba ostalo je bezbedno.

Ovaj vatrogasac je svojim postupkom pokazao da heroji ne nose uniformu samo kada su na dužnosti, Srećko je, rizikujući sopstvenu bezbednost, sprečio moguću tragediju na Tari.

Kurir/Telegraf.rs