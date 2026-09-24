- Na Plavoj grobnici, gde počivaju hiljade srpskih vojnika, odala sam počast onima koji su za Srbiju dali najviše - svoje živote. U more sam položila venac, a zatim bacila i zemlju iz Srbije. Da se zemlja otadžbine vrati onima koji su za nju pali. Njihova žrtva nije samo deo naše istorije. Ona je naš zavet. Večna im slava - poručila je ona.