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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski položila je venac na plavoj grobnici, povodom 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf.

- Na Plavoj grobnici, gde počivaju hiljade srpskih vojnika, odala sam počast onima koji su za Srbiju dali najviše - svoje živote. U more sam položila venac, a zatim bacila i zemlju iz Srbije. Da se zemlja otadžbine vrati onima koji su za nju pali. Njihova žrtva nije samo deo naše istorije. Ona je naš zavet. Večna im slava - poručila je ona.

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