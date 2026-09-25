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Dok većina parova mesecima pažljivo bira ukuse, dekoraciju i glamurozne višespratne poslastice od šlaga i čokolade, ovi mladenci su odlučili da kompletno sruše tradiciju i urade nešto o čemu će se godinama pričati. Oni su u najsvečanijem trenutku večeri pred zatečene goste izneli nešto što nema ni izgled ni ukus poslastice!

Snimak svadbe koji je osvanuo na društvenim mrežama, u rekordnom roku je postao viralan i izazvao apsolutnu pometnju na internetu. Na videu se jasno vidi mladoženja u elegantnom odelu sa leptir-mašnom koji je, umesto poslastičarske špatule, ponosno dohvatio veliki nož za meso i pred svima počeo da seče celi pršut koji je postavljen pred njima na metalnom stalku.

I dok mladoženja pažljivo seče suvi delikates, mlada u venčanici stoji tik pored njega sa širokim osmehom, vidno srećna zbog delicije koja se našla ispred nje.

Na ovom komadu mesa su uredno postavljeni i vatrometi kako bi što bolje dočarali svečanu atmosferu.

Otkrili odakle ovakva ideja

Sami mladenci su u opisu ovog videa priznali šta je pozadina cele ove nesvakidašnje ideje i kako su uopšte došli na zamisao da svadbene slatkiše zamene suvim mesom.

- Dugo smo razmišljali kako trenutak rezanja torte napraviti drugačijim i zabavnim i ovo je naša ideja. Kako vam se sviđa - iskreno su napisali ovi inovativni mladenci iz Hrvatske ispod objave koja je preko noći postala glavna tema u celom regionu.

Da li je ovo rođenje novog trenda koji će zameniti tradicionalne običaje na našim prostorima ili samo jednokratna, otkačena šala za goste, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - ovaj potez je bio potpuno neviđen i uspeo je u nameri da o ovoj svadbi priča bukvalno ceo Balkan! Mladenci su na kraju postavili i jedno direktno pitanje za sve koji gledaju ovaj snimak, a ono glasi: "Top ili flop?"