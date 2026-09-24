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Viktor Kecman, mladi košarkaš, koji je juče preminuo, bio je učenik drugog razreda Prve beogradske gimnazije.

Kako saznajemo, dečak je iznenada preminuo nakon što mu se u školi slošilo, srušio se i ostao bez svesti. Uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći i prevozu na Institut za majku i dete "Dr Vukan Čupić", dečaku nije bilo spasa.

Hitna pomoć dobila je poziv da se učenik srušio i da je bez svesti. Do dolaska pedijatrijske ekipe, sve vreme su davani saveti za reanimaciju.

Iz škole ga je ekipa Hitna pomoći prevezla na Institut za majku i dete "Dr Vukan Čupić" gde je konstatovana smrt.

Kako je potvrđeno "Blicu", Viktor je bio učenik Prve beogradske gimnazije, a iznenadna smrt ostavila je u šoku zaposlene, njegove vršnjake i porodice.

Oglasio se košarkaški klub za koji je igrao

Tačni uzroci ove velike tragedije za sada nisu poznati javnosti, a tužnu informaciju potvrdio je klub "Beovuk", u kom je Viktor bio košarkaš.

Beogradski klub se povodom ovog nesrećnog događaja obratio javnosti putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama, gde je sa velikim bolom podelio emotivno saopštenje koje prenosimo u celosti:

"Košarkaški klub Beovuk sa neizmernom tugom obaveštava članove, prijatelje i sve ljude našeg kluba da je danas prerano prestalo da kuca srce našeg Viktora Kecmana. Viktor je bio mnogo više od člana našeg kluba, bio je naše dete, naš drug i, pre svega, jedan divan dečak. Njegovoj porodici i najbližima izražavamo najdublje i najiskrenije saučešće. Naša je obaveza da uspomenu na našeg Kecija zauvek čuvamo od zaborava. Počivaj u miru, Keci. Voli te tvoj Beovuk", navodi se u saopštenju beogradskog kluba.