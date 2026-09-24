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Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije ostavili su iza sebe nebrojene tragedije i duboke rane, ali priča o zastavniku Radetu Rogiću ostaje zabeležena kao jedan od najjezivijih i najsurovijih zločina zabeleženih kamerom.

Ovog septembra navršila se 31 godina od dana kada su ga zverski mučili i ubili mudžahedini na bihaćkom ratištu, a uprkos video-snimku koji je šokirao javnost - za njegovu smrt do danas niko nije odgovarao.

Priča o Radetu Rogiću je svedočanstvo o stradanju običnog čoveka, porodičnog čoveka i oca dve devojčice, koji je iz radničke odeće prebačen u vojničku uniformu, da bi na kraju završio u rukama najozloglašenijih formacija koje su se borile na bihaćkom ratištu.

Foto: Facebook

Pao u ruke jedinice "Hamze" i mudžahedina

Rade Rogić rođen je 1. juna 1956. godine u Sanskom Mostu. Po zanimanju je bio varilac, zaposlen u preduzeću "Famos". Venčao se sa Nadom 1977. godine, sa kojom je dobio dve ćerke - Slađanu i Svetlanu.

U julu 1995. godine Rade je mobilisan u Radnički bataljon 6. sanske brigade Vojske Republike Srpske i poslat na bihaćko ratište, odakle se više nikada nije vratio.

Foto: Facebook

Tokom žestokih borbi i izviđačkog zadatka između Bihaća i Bosanske Krupe, u rejonu sela Gudovac, 16. septembra 1995. godine, Rade je naleteo na pripadnike jedinice "Hamze" iz 505. bužimske brigade Armije BiH. U ovoj jedinici bilo je i dosta mudžahedina - arapskih dobrovoljaca koji su došli da se bore za sveti rat, Džihad.

Monstruozno ubistvo i iživljavanje nad zarobljenim i bespomoćnim srpskim zastavnikom dželati su detaljno snimali na video-kasetu.

Dok ga je jedan krvnički udarao, drugi su se smejali, dobacivali i ponižavali čoveka koji je već bio zarobljen i bez ikakve mogućnosti da se brani. Jedan od mudžahedina ispitivao je Rogića na odličnom srpskom jeziku:

Foto: Facebook

- Je l' znaš ti mene? - pitao ga je.

- Ne znam! - odgovorio je Rogić.

- Šta misliš, odakle sam? - nastavio je sa pitanjima.

Rogić je u tom trenutku podigao ruku želeći da se odbrani, ali je odmah dobio novi udarac.

- Spusti ruke dole, spusti! Zašto sam ja ovde? - vikao je mudžahedin, nastavljajući da ga udara i čupa za kosu.

- Pa valjda da se boriš, je*i ga... - odgovorio je izmučeni Rogić, nakon čega je usledio još jedan udarac po glavi.

- Koliko imaš godina? Je l' imaš dece? - čuje se pitanje na snimku.

- Imam 39 i dvoje dece, ćerke - kazao je Rade.

Foto: Facebook

Kada su ga pitali šta radi u šumi i zašto je pucao, Rade je opet pokušao da podigne ruku i objasni im svu besmisao rata:

- U šumi, je*i ga... Pa, da smo se ti i ja pitali, sigurno ne bismo ovde bili...

Usledio je novi udarac po ustima i obećanje dželata da će ga ubiti.

- Je*i ga, ubij me odmah - izustio je Rogić, na šta je dobio još jedan udarac.

- Nemoj vikat, je*i ga, majku ti je*em! Kakva ti je to navika? - urlao je mudžahedin dok ga je držao za kosu.

Nakon toga, pokazao je na Rogićev vrat i počeo da viče ostalima: "Tu ga seci, tu ga seci!", a potom su od njega tražili da uzvikuje "Alahu ekber".

- Nemoj, nemoj, nemoj... - bile su poslednje reči Radeta Rogića pre nego što su ga zverski ubili i obezglavili.

Sramna odluka Haga i tuga koja je zbrisala porodicu

Porodica Rogić morala je pred naletom hrvatskih i muslimanskih snaga u akciji "Sana 95" da izbegne iz Sanskog Mosta, pa se, kako su pisali mediji, obrela u Banjaluci. Kada je iz Slovenije do njih stigla kaseta sa snimkom brutalnog ubistva, ćerka Slađana navodno tri meseca nije mogla da spava od pretrpljenog šoka.

Foto: Facebook

Radetova majka nije mogla da izdrži ogromnu bol i ubrzo je umrla od tuge za sinom. Supruga Nada dobila je tumor na štitnoj žlezdi i preminula 7. marta 2006. godine, nosivši sa sobom tugu za nastradalim mužem.

Za ovo monstruozno ubistvo do danas niko nije odgovarao.