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Dok je većina ljudi nakon napornog dana hitala u toplinu svojih domova, Nišlija Bratislav Stojanović imao je samo jednu adresu - staro gradsko groblje. Njegovo utočište, sklonište od minusa, snega i nemilosrdne ulice, bila je porodična grobnica Pešića u kojoj su počivala tri mrtvačka sanduka.

Foto: Reuters

Nekada cenjeni moler, ostao je bez ičega kada mu je pre dve decenije u požaru izgorela kuća. Bez ličnih dokumenata i narušenog zdravlja, ovaj tihi čovek pronašao je smeštaj tamo gde se drugi plaše i da zakorače.

"Samo ko je sujeveran, nikog više..."

Foto: Tik Tok Printscreen/

Spavanje pored limenih kovčega u početku je bilo jezivo, ali nije bilo puno izbora.

- Kosti mi ne smetaju, ali povremeno se živi bune što sam tu... To su samo koske, ništa više. Oni ne mogu više nikog da uplaše. Samo ko je sujeveran, nikog više... A ja koske ne diram, ne skrnavim... Ne skrnavim ni grob, samo sam pored njega - govorio je Bratislav o svom neobičnom susedstvu.

Iako je imao majku, polusestru i prijatelje, odlučio je da živi sam, vodeći računa da nikome ne smeta i nikoga ne uplaši.

Foto: Tik Tok Printscreen/

- Noću je hladno, ali šta ću, uvečem se pod jorgan i ćebe i toplo je. Kada izlazim moram da vodim računa, jer ljudi se plaše. Ako mi se žuri, moram da sačekam - prisećao se Bratislav svojih dana pod zemljom.

Godine su prolazile, a zime preživljavao skromno, bez teških reči i gorčine:

- Na početku je bilo teško, sada nije. Desi se neka prehlada, grip, ali ima leka, malo limun i neki čaj - pričao je tada.

Čudo koje je promenilo sve

A onda, kada se činilo da je zaboravljen od svih, dogodio se susret koji mu je preokrenuo život.

Fotoreporter Saša Đorđević ugledao je Bratislava i poslao njegovu fotografiju svetskim agencijama, što je kasnije preraslo u dokumentarni film "U kući sa mrtvima".

Priča je obišla svet i stigla do Seada Ćelića iz Podgorice koji živi i radi u Americi. Potresen Bracinom sudbinom, Sead mu je odmah poslao pomoć - obezbeđena je odeća, topli obroci u restoranu, kao i pravna pomoć za izradu dokumenata i socijalnu zaštitu.

Ganut dobrotom čoveka sa drugog kontinenta, Bratislav je sa suzama i olakšanjem prihvatio novu priliku:

Foto: Tik Tok Printscreen/

- Život je čudan i ja sam navikao na to. Još čudnije je kada posle toliko godina obučete novu i čistu odeću. Brzo sam zaboravio i na ukus hrane iz kontejnera koju sam godinama jeo. Skoro da sam se pomirio da ću okončati život među ovim limenim sanducima i kostima, kad se pojavilo svetlo u mom životnom tunelu - ispričao je tada sa puno nade.

Njegov dobročinitelj Sead Ćelić skromno je objasnio zašto nije mogao da ostane imun na priču o niškom beskućniku:

1/5 Vidi galeriju ŽIVI U GROBU: Fotografija iz Niša među najboljima u 2013. godini Foto: Reuters