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„Ulaganje u nerazvijene opštine je strateško opredeljenje države Srbije. Dobar primer je opština Ražanj. Ovde je kroz programe Ministarstva za brigu o selu uloženo blizu 60 miliona dinara – useljeno je 11 seoskih kuća, već treću godinu saobraća minibus koji povezuje sela, podržane su dve zemljoradničke zadruge, preduzetnici, a današnji, peti Miholjski susreti sela održavaju se u Podgorcu, upravo ispred obnovljenog Doma kulture. Među meštanima su i porodice koje su se skućile kroz naš program“, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić otvorivši manifestaciju Miholjski susreti sela opštine Ražanj i dodao:

„To je prava slika sela kakvu želimo - da ljudi imaju gde da žive, da mogu da rade i privređuju, da imaju prevoz, ali i mesto gde će da se okupe i budu zajedno“.

1/22 Vidi galeriju Ražanj dobio 53,4 miliona dinara za razvoj sela i 11 kuća Foto: Saša Đorđević

Posetioci manifestacije mogli su da vide takmičarsku izložbu starih predmeta, rukotvorina, tradicionalnih jela i zimnice, ali i da probaju lokalne proizvode. U sportskom delu programa organizovana su takmičenja u malom fudbalu, odbojci, stonom tenisu, šahu, nadvlačenju konopca, trci u džaku, skoku u dalj i poligonu sa preprekama. Poseban deo programa bilo je takmičenje u kuvanju „Kotlić Miholjskih susreta sela – Podgorac“, kao i likovni i literalni konkurs „Moje selo“.

Susreti su završeni kulturno-umetničkim programom, nastupima folklornih ansambala i izvođača, dodelom priznanja i proglašenjem pobednika.

Ražanj je jedna od 149 lokalnih samouprava u kojima Ministarstvo za brigu o selu godinama podržava različite programe namenjene životu i razvoju sela. Do sada je u ovu opštinu usmereno 53,4 miliona dinara.

Kroz Program kupovine seoskih kuća sa okućnicom, 11 porodica dobilo je priliku da život započne ili nastavi u nekom od sela Ražnja. Jedna od njih su Jovana Milićević i Marka Milovanovića u selu Praskovče i njihovo troje dece – Milica (6), Mihailo (5) i jednogodišnji Maksim. Prilikom posete ministra Krkobabića, nisu krili radost.

„Kuća nam je donela sigurnost i prostor za našu decu, a najlepše nam je što je sada puna života. Srećni smo što smo ovde i što naša deca odrastaju u ovakvom okruženju“, rekla nam je Jovana Milićević.

Porodica ima dva objekta, od 120 i 87 kvadratnih metara, štale i okućnicu od oko 13 ari. Za sada gaje kokoške, a planiraju da zasade baštu i da drže stoku. Jovana je zaposlena na benzinskoj pumpi, dok Marko radi kao vozač kamiona.

Njima, ali i ostalim porodicama u Ražnju, život olakšava i minibus koji saobraća već treću godinu. Njime se prevoze đaci, ali i svi drugi meštani do škole, opštine, doma zdravlja i drugih mesta važnih za svakodnevni život.

Podrška ministarstva za brigu o selu je usmerena i na privređivanje. Potpognut je rad dve zemljoradničke zadruge, a Opština Ražanj dobila je sredstva i kroz Program podrške razvoju privrednih aktivnosti na selu, koja će lokalna samouprava uskoro podeliti preduzetnicima sa svoje teritorije. Biće podržane različite delatnosti, od stolara i pekara do frizera i drugih preduzetnika. Takođe, sredstva za svoj rad dobile su i dve zemljoradničke zadruge na ovoj teritoriji.

Miholjski susreti sela u Ražnju održavaju se peti put, a Podgorac je jedno od 1.224 sela u Srbiji u kojima su do sada realizovani programi Ministarstva za brigu o selu.