Padobranski višeboj jedinica specijalne namene: Devet ekipa iz pet zemalja odmerava snage u Nišu (FOTO)
U organizaciji 63. padobranske brigade Vojske Srbije, ove nedelje se, na niškom vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ i u širem rejonu Grada Niša, održava 25. Padobranski višeboj jedinica specijalne namene.
Takmičenje ima međunarodni karakter, a ove godine učestvuje devet ekipa iz pet zemalja. Uz četiri ekipe iz 63. padobranske brigade i ekipu iz 72. brigade za specijalne operacije, takmiče se i timovi iz oružanih snaga Azerbejdžana, Kipra, Rumunije i Španije.
Takmičarski program prvog dana obuhvata desantiranje iz helikoptera, prelazak taktičke staze dužine oko dva kilometra, rešavanje metne situacije na strelištu i izvlačenje ranjenika.
Za drugi dan je predviđeno savlađivanje staze dužine oko 30 kilometara. U ovoj etapi, učesnici se pod punom opremom nadmeću u 10 disciplina, kao što su padobranski desant, gađanje bombom i nožem u metu, savlađivanje žičanih i vodenih prepreka i kontaminiranog zemljišta, penjanje uz konopac i pretres terena.
Takmičenje se završava u subotu, svečanom ceremonijom zatvaranja i dodelom priznanja za najuspešnije ekipe i pojedince.
Kurir.rs