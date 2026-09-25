Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U organizaciji 63. padobranske brigade Vojske Srbije, ove nedelje se, na niškom vojnom aerodromu „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ i u širem rejonu Grada Niša, održava 25. Padobranski višeboj jedinica specijalne namene.

Takmičenje ima međunarodni karakter, a ove godine učestvuje devet ekipa iz pet zemalja. Uz četiri ekipe iz 63. padobranske brigade i ekipu iz 72. brigade za specijalne operacije, takmiče se i timovi iz oružanih snaga Azerbejdžana, Kipra, Rumunije i Španije.

Foto: Ministarstvo odbrane

Takmičarski program prvog dana obuhvata desantiranje iz helikoptera, prelazak taktičke staze dužine oko dva kilometra, rešavanje metne situacije na strelištu i izvlačenje ranjenika.

Za drugi dan je predviđeno savlađivanje staze dužine oko 30 kilometara. U ovoj etapi, učesnici se pod punom opremom nadmeću u 10 disciplina, kao što su padobranski desant, gađanje bombom i nožem u metu, savlađivanje žičanih i vodenih prepreka i kontaminiranog zemljišta, penjanje uz konopac i pretres terena.

Takmičenje se završava u subotu, svečanom ceremonijom zatvaranja i dodelom priznanja za najuspešnije ekipe i pojedince.