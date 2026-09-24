Društvo
"Stojte, galije carske!" Đurđević Stamenkovski na Krfu: Pustili smo venac u Plavu grobnicu, večnu kuću dedova naših i prosuli šaku srpske zemlje (video)
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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski obratila se juče na svečanoj akademiji na Krfu, a danas je položila venac na plavoj grobnici.
Sve to povodom 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf.
"Stojte, galije carske!", poručuje Đurđević Stamenkovski i dodaje:
"Pustili smo venac u Plavu grobnicu, večnu kuću dedova naših i prosuli šaku srpske zemlje, za koju su i živeli i umrli", navela je Đurđević Stamenkovski.
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