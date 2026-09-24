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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski obratila se juče na svečanoj akademiji na Krfu, a danas je položila venac na plavoj grobnici.

Sve to povodom 110 godina od iskrcavanja srpske vojske na Krf.

"Stojte, galije carske!", poručuje Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Pustili smo venac u Plavu grobnicu, večnu kuću dedova naših i prosuli šaku srpske zemlje, za koju su i živeli i umrli", navela je Đurđević Stamenkovski.

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