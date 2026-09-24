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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju sedam sati, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).

Na graničnom prelazu Šid, na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj, zadržavanje za kamione je tri sata, a na prelazu Sremska Rača zadržavanje za automobile je takođe tri sata.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

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