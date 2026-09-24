Društvo
AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Kamioni na ovom prelazu čekaju 7 sati
- Kamioni na prelazu Batrovci čekaju sedam sati na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj, saopštio je AMSS.
- Na prelazu Šid zadržavanje za kamione je tri sata, dok na Sremskoj Rači automobili čekaju tri sata.
- Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
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Kamioni na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju sedam sati, saopšteno je večeras iz Auto-moto saveza Srbije (AMSS).
Na graničnom prelazu Šid, na izlazu iz zemlje ka Hrvatskoj, zadržavanje za kamione je tri sata, a na prelazu Sremska Rača zadržavanje za automobile je takođe tri sata.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", piše u saopštenju.
Kurir.rs/Beta
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