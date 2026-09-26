Slušaj vest

Građanin koji je pokušao da podigne 6.000 dinara jednokratne državne pomoći tvrdi da je doživeo neprijatno iznenađenje – nakon čekanja u pošti i odlaska u Poštansku štedionicu, rečeno mu je da su novac uzeli izvršitelji.

Njegov slučaj otvorio je važno pitanje za sve građane koji imaju dugovanja ili aktivne izvršne postupke: da li javni izvršitelj uopšte sme da uzme 6.000 dinara državne pomoći?

Odgovor je – ne, objašnjava advokat Stefan Jaćimović.

– Odgovor je ne, jer lex specialis koji direktno reguliše ovu materiju, tačnije Zakon o ublažavanju posledica energetske krize i rasta troškova života, u članu 13 izričito navodi da ova jednokratna finansijska podrška i novčana naknada ne mogu biti predmet izvršenja u smislu zakona kojim se uređuju izvršenje i obezbeđenje – kaže Jaćimović.

Šta to znači za građane koji imaju izvršitelje?

To što neko ima dug ili se protiv njega vodi izvršni postupak ne znači da javni izvršitelj može da naplati potraživanje iz ovih 6.000 dinara.

Jaćimović naglašava da je reč o namenskoj jednokratnoj finansijskoj pomoći države.

– Ovde se isključivo radi o jednokratnoj finansijskoj pomoći države, gde država otvara namenski račun isključivo za tu namenu i ona ne sme biti predmet izvršnog postupka – objašnjava advokat.

Međutim, šta ako građanin ode po novac i sazna da je on ipak skinut?

Ako je novac skinut – može odmah da reaguje

Prema rečima advokata, građanin u toj situaciji može odmah da uloži prigovor javnom izvršitelju, ali je važno da ima dokaz o poreklu novca.

– Ukoliko javni izvršitelj skine ova novčana sredstva, bilo njegovom greškom ili greškom banke, lice može odmah da uloži prigovor javnom izvršitelju uz dokaz o poreklu same uplate, na primer izvod sa portala Uprave za trezor ili potvrdu o isplati iz Akcionarskog fonda – navodi Jaćimović.

Upravo dokaz da sporni novac predstavlja jednokratnu državnu pomoć može biti ključan za rešavanje problema.

Građanin koji smatra da mu je 6.000 dinara skinuto zbog izvršenja zato bi trebalo da proveri promet na računu, pribavi dokaz o poreklu uplate i obrati se javnom izvršitelju koji vodi njegov predmet.

U konkretnom slučaju građanina koji se obratio redakciji, bez uvida u njegov račun i izvršni predmet nije moguće utvrditi da li je novac zaista prenet izvršitelju, niti da li je eventualno došlo do greške banke ili u postupku izvršenja.

Jedno je, međutim, prema objašnjenju advokata jasno: ovih 6.000 dinara jednokratne državne pomoći zakonom je zaštićeno od izvršenja.