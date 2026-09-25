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U Vranju je sve više porodica koje žele da ožive stare komade nameštaja. Stolari navode da restauracija na neki način postaje i trend u sređivanju enterijera vranjskih domova.

Goran se stolarstvom bavi više od tri decenije. Iskustvo mu omogućava da savetuje klijente pri opremanju prostora, izboru nameštaja i uklapanju komada prema "gabaritu", a za Kurir otkriva da se ljudi sve češće vraćaju starinama koje, nakon obnove, mogu biti i te kako funkcionalne.

- Kad stari nameštaj nije oštećen onda ga je moguće restaurirati. Osvežen zaštitom i bojom može postati i omiljen komad enterijera u svakom domu. Jednostavno unosi i neku toplinu - kaže Goran.

1/7 Vidi galeriju Restauracija starog nameštaja Foto: Kurir.rs/T.S.

Naš sagovornik objašnjava i kada restauracija ima smisla, kao i koji komadi se najčešće donose na obnovu.

- Kad je manje oštećen nameštaj lakše je i za majstora. Ako se traži originalno stanje komada nameštaja, onda nije nikakav problem restauracija. Traženo je, ima zainteresovanih ljudi, vraća se retro sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. Najčešće su to fotelje. Menja se tapacir i drvo se restaurira, šmirgla i farba se - kaže naš sagovornik.

Goran kaže da je suština restauracije da nameštaj ostane u originalnom stanju i sačuva svoj dizajn. Kako navodi, dobro je iskoristiti što više postojećeg materijala i ne menjati drvo ukoliko za tim nema potrebe.

On ističe da, ukoliko prostor to dozvoljava, stari nameštaj treba sačuvati, jer restauracija može da oživi ono što je godinama bilo sklonjeno ili zaboravljeno. Kvalitetnoj izradi, kako kaže, ni zub vremena ne može mnogo da naškodi.

- Uvek je dobro takvim komadima oplemeniti i prostor i uneti toplinu. Ljudi su prezadovoljni nakon što se osveži ono što je sačuvano više decenija. Ne mogu da veruju da „staro postaje novo“. To mogu biti i komode i kreveti i fotelje, stolovi, police, jer stari nameštaj čuva od zaborava i vreme u kome je nastao i u kome je kupljen. Ne treba zaboraviti da je restauracija uspešnija ukoliko je komad nameštaja kvalitetne izrade i ako je manje oštećen - zaključuje stolar Goran iz Vranja.