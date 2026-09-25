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Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada toplotnih izvora (14 toplana i 15 kotlarnica), toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a prema potrebi i pojedinih grejnih instalacija u objektima. To nisu takozvane tople probe i ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije.

Funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja počinju u četvrtak, 1. oktobra i trajaće do četvrtka, 8. oktobra, saopšteno je iz JKP-a "Beogradske elektrane".

Probe će biti obavljene u okviru završnih priprema za predstojeću grejnu sezonu koja, prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, zvanično počinje 15. oktobra.

Iz komunalnog preduzeća pojašnjavaju da funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada toplotnih izvora (14 toplana i 15 kotlarnica), toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, a prema potrebi i pojedinih grejnih instalacija u objektima.

Foto: Dado Đilas

Cilj je da proizvodna i distributivna postrojenja budu što bolje pripremljena za predstojeću grejnu sezonu.

Funkcionalne probe nisu takozvane tople probe i ne podrazumevaju početak isporuke toplotne energije.

Zbog toga iz "Beogradskih elektrana" apeluju na potrošače da ne upućuju prijave kvara Servisnom centru Grada Beograda (11-0-11) ukoliko im radijatori nisu topli, jer se pod funkcionalnim probama podrazumeva provera rada sistema u hladno-dinamičkom režimu, a ne u režimu zagrevanja stambenog i poslovnog prostora.

Probe toplotnih izvora, distributivne mreže, podstanica i pojedinih grejnih instalacija obavljaće se prema sledećoj dinamici:

Četvrtak, 1. oktobar – toplane: "Konjarnik" i "Mladenovac". Kotlarnice: GAK "Narodni front", "Luka Beograd" i "Janka Veselinovića".

Petak, 2. oktobar – toplane: "Voždovac", "Borča" i "Višnjička banja". Kotlarnica Braće Marić 3–7 i Obnovljiv izvor energije "Ovča".

Ponedeljak, 5. oktobar – toplane: "Dunav", "Batajnica" i "Miljakovac". Kotlarnice: "Bežanijska kosa" i "Resnik".

Utorak, 6. oktobar – toplane: "Cerak" i "Mirijevo". Kotlarnice: "Vrtlarska", "Makedonska (Jakšićeva)" i "Institut majka i dete".

Sreda, 7. oktobar – toplane: "Novi Beograd" i "Zemun". Kotlarnice: "Sremčica", "Železnik" i "Barajevo".

Četvrtak, 8. oktobar – toplane "Medaković" i "Banovo brdo". Kotlarnice: KBC "Zvezdara" – Preševska 31, KBC "Zvezdara" – Dimitrija Tucovića 161 (neparna strana) i KBC "Zvezdara" – Dimitrija Tucovića 161 (parna strana).

Trebalo bi da korisnici sistema daljinskog grejanja obrate pažnju na ispravnost svojih unutrašnjih grejnih instalacija i da samo ukoliko primete curenje vode iz instalacija kvar odmah prijave Servisnom centru Grada Beograda pozivom na broj telefona 11-0-11, navodi se u saopštenju.

Kurir/RTS