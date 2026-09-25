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Leto na Turskoj rivijeri još nije gotovo – 1 A Travel ima direktne letove iz Beograda za Antaliju do 4. oktobra, pa još ima vremena za nekoliko sunčanih dana na Mediteranu.

Duge peščane plaže, borove šume i plavetnilo Mediterana deo su pejzaža po kojem je Belekprepoznatljiv na Turskoj rivijeri. Ovo letovalište u Antalijskoj regiji poznato je po velikim hotelskim kompleksima okruženim zelenilom, ali i kao jedan od najpoznatijih golf centara Turske.

Foto: Promo

Ipak, Belek odavno nije rezervisan samo za ljubitelje golfa. Veliki resorti omogućavaju da se tokom jednog odmora smenjuju vreme na plaži i uz bazen, sportske aktivnosti, Spa & wellness i različiti sadržaji za decu. Upravo takav koncept nudi Pine Beach Belek 5★, prostran resort smešten među borovima, sa sopstvenom peščanom plažom i sadržajima zbog kojih veliki deo odmora može da se provede bez napuštanja hotelskog kompleksa. Na površini od oko 118.000 m² zelenilo borove šume prepliće se sa hotelskim vrtovima, bazenima i prostorima za odmor. Hotel je izgrađen 2001. godine, a poslednji put renoviran 2025. Kompleks čine petospratna glavna zgrada, četvorospratna zgrada u Club delu i 13 manjih blokova, a gostima su na raspolaganju 743 smeštajne jedinice.

Pine Beach Belek nalazi se oko tri kilometra od centra Beleka, približno 33 kilometra od aerodroma Antalija i oko 45 kilometara od centra Antalije.

Foto: Promo

Jedan od razloga zbog kojih se ovaj veliki kompleks tako dobro uklapa u pejzaž Beleka jeste njegova sopstvena peščana plaža. Ležaljke, suncobrani, dušeci i peškiri za goste hotela koriste se bez doplate, dok su paviljoni na plaži dostupni uz doplatu.

Od plaže se priča prirodno nastavlja prema bazenima i jednom od sadržaja koji će posebno privući mlađe goste – renoviranom Aqua Parku sa osam tobogana. U njegovom okviru nalazi se i Aqua Street Food, pa pauza između spuštanja niz tobogane ne mora da znači i odlazak u drugi deo velikog kompleksa.

Foto: Promo

Pine Beach Belek posebno se izdvaja sadržajima namenjenim različitim uzrastima dece. Umesto jednog klasičnog mini-kluba, program je podeljen na Pino Mini Club za decu od četiri do sedam godina, Pinny Maxi Club za uzrast od osam do dvanaest i Tinny Teenage Club za tinejdžere od 13 do 17 godina. Tu su i mini-disko, igraonica, mini-bioskop, igralište, dečji bazeni i poseban dečji meni u glavnom restoranu. Pažnja je posvećena i porodicama koje putuju sa bebama. Hotelski koncept uključuje kolica za bebe uz depozit, kadice za kupanje, noše, kolevke i hranu za bebe u glavnom restoranu. Upravo ovakvi praktični detalji mogu da naprave veliku razliku kada se na putovanje kreće sa najmlađim članovima porodice. Vodeni sadržaji ne završavaju se Aqua Parkom. Resort ima ukupno tri otvorena bazena u Club i Resort delu, tri dečja i tri zatvorena bazena, od kojih se dva nalaze u okviru Helen Spa centra i koriste uz doplatu.

Foto: Promo

Pine Beach Belek 5★posluje po Ultra All Inclusive konceptu. Doručak, kasni doručak, ručak i večera služe se po principu samoposluživanja, a tokom dana dostupne su užine na plaži i pored bazena, sladoled i poslastičarnice. U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića. Gastronomsku ponudu čine dva glavna restorana, tri à la carte restorana – turski, riblji i mediteranski – tri snack restorana, devet barova, dve poslastičarnice i dečji bife. À la carte restorani koriste se uz prethodnu rezervaciju i doplatu, a dodatno se plaćaju i uvozna, premium i flaširana pića, sveže ceđeni sokovi, sobna usluga i ostalo van koncepta.

Smeštajne jedinice raspoređene su između glavne zgrade i Club dela. Standardne sobe imaju balkon, klima-uređaj, SAT TV, sef, Wi-Fi, set za pripremu kafe i čaja i mini-bar koji se svakodnevno dopunjava vodom i sokovima.

Foto: Promo

Club Standard sobe imaju oko 33 m² i pogled na baštu, dok Standard sobe u glavnoj zgradi imaju oko 35 m². Porodicama kojima je potrebno više prostora namenjene su Club Family sobe od oko 65 m² sa dve spavaće sobe, kao i Main Building Family sobe od oko 48 m², koje imaju spavaću i dnevnu sobu.

A kada dođe vreme da se plaža i bazeni zamene aktivnijim delom dana, izbor je prilično širok. Fitnes, dva teniska terena, gimnastika, aerobik, joga, aquabike, boćanje, badminton, stoni tenis, pikado, mini-fudbal, odbojka na plaži, streljaštvo, vaterpolo i nemotorizovani sportovi na vodi deo su hotelske ponude. Za mirniji deo odmora gostima su na raspolaganju sauna i tursko kupatilo. U okviru Helen Spa centra, uz doplatu, dostupni su dodatni sadržaji, među kojima su dva zatvorena bazena – jedan sa hidromasažom – parno kupatilo, turska kupatila, masaže, terapije i tretmani za negu. Pine Beach Belek 5★ nije samo hotel sa velikim brojem sadržaja. Njegova posebnost je način na koji su oni raspoređeni unutar 118.000 m² resorta – od borove šume i peščane plaže do bazena, Aqua Parka, sportskih terena i prostora namenjenih različitim generacijama. Za porodice to znači da deca različitog uzrasta mogu da imaju svoj program i sadržaje, dok odrasli mogu da biraju između plaže, sporta, Spa centra ili jednostavno odmora u zelenilu po kojem je ovaj deo Beleka prepoznatljiv.

A za one koji bi da leto produže za još nekoliko dana, vremena još ima. Direktni letovi 1 A Travela iz Beograda za Antaliju realizuju se do 4. oktobra, uz različit broj noćenja, pa kraj septembra i početak oktobra ostavljaju još jednu priliku za odmor na Turskoj rivijeri.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat i druge destinacije, koji, u zavisnosti od konkretnog programa putovanja, mogu da obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa izabranom uslugom, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji.