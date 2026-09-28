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Šeflera, u narodu poznata i kao "kišobran drvo" zbog specifičnog oblika svojih listova, predstavlja jednu od najzahvalnijih i najizdržljivijih dekorativnih biljaka za enterijer. Pored svoje skromnosti u pogledu nege, ona zauzima važno mesto u feng šui filozofiji uređenja prostora, gde se smatra moćnim magnetom za pozitivnu energiju i blagostanje.

U feng šuiju, šeflera se smatra jednom od najmoćnijih biljaka za privlačenje materijalnog blagostanja i očuvanje harmonije u kući. Njena simbolika proizilazi direktno iz njenog jedinstvenog izgleda.

Ruka koja sakuplja novac

Listovi šeflere rastu u krug iz jedne centralne tačke, šireći se prema spolja, što neodoljivo podseća na ljudsku šaku sa raširenim prstima. Prema feng šuiju, ovi listovi predstavljaju "prste" koji sakupljaju pozitivnu energiju (či), sreću i bogatstvo, zadržavajući ih unutar doma.

Efekat kišobrana (zaštita)

Pošto se listovi savijaju blago nadole formirajući oblik kišobrana, veruje se da šeflera deluje kao energetski štit. Ona štiti porodicu od negativnih spoljašnjih uticaja, stresa i toksičnih energija ljudi koji ulaze u vaš dom.

Moćan prečišćivač vazduha

Pored energetskog čišćenja, šeflera je i naučno dokazan odličan čistač vazduha. Ona aktivno apsorbuje toksine iz prostorije (poput benzena, formaldehida i nikotina), što je u feng šuiju ključno, jer čist i svež vazduh omogućava nesmetan protok pozitivne energije.

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Gde je postaviti prema feng šuiju?

Najbolje mesto za šefleru je jugoistočni sektor doma ili kancelarije, koji je tradicionalno zadužen za novac i bogatstvo. Takođe, postavljanje šeflere u istočni sektor donosi zdravlje i porodičnu harmoniju. Izbegavajte da je držite u spavaćoj sobi, jer njena aktivna energija rasta može ometati miran san.

Detaljan vodič za negu šeflere u domu

Šeflera je idealna biljka za zaposlene ljude jer oprašta sitne greške u nezi, ali ako želite da razvije bujnu krunu i sjajne listove, držite se sledećih pravila:

1. Svetlost i pozicija

Šeflera voli bistru, indirektnu svetlost. Idealno mesto je blizu prozora okrenutog ka istoku ili zapadu.

Ako imate varijetet sa šarenim listovima (žuto-zeleni listovi), njoj je potrebno znatno više svetlosti kako ne bi izgubila te šare i postala potpuno zelena.

Izbegavajte direktno, jako popodnevno sunce jer ono može bukvalno da sprži listove i ostavi ružne smeđe mrlje. Takođe, šeflera mrzi promaju i nagle promene temperature (npr. direktan nalet klima uređaja ili radijatora).

2. Zalivanje

Najveći neprijatelj šeflere je prekomerno zalivanje, koje dovodi do truljenja korena.

Zalivajte je tek kada se gornja trećina zemlje u saksiji potpuno osuši. Leti to može biti jednom do dvaput nedeljno, dok zimi, kada biljka miruje, zalivanje treba smanjiti na svakih 10 do 14 dana.

Ukoliko primetite da listovi naglo žute i otpadaju, to je jasan znak da je zemlja previše vlažna. Ako listovi postanu naborani i opušteni, biljka je žedna.

3. Vlažnost vazduha i čišćenje listova

Budući da je tropska biljka, šeflera voli vlažniji vazduh, posebno zimi kada se uključi grejanje. Preporučuje se povremeno orošavanje listova odstajalom vodom sobne temperature.

Na njenim širokim listovima se brzo sakuplja prašina koja blokira fotosintezu. Jednom mesečno prebrišite listove vlažnom, mekanom krpom. To će joj vratiti prepoznatljiv sjaj i pomoći joj da lakše diše.

4. Zemljište i prihrana

Šeflera traži rastresitu i dobro dreniranu zemlju (mešavinu treseta i humusa sa dodatkom perlita). Obavezno je da saksija na dnu ima otvore i sloj kamenčića (drenažu) kako se voda ne bi zadržavala u zoni korenja.

Tokom faze aktivnog rasta (od proleća do rane jeseni), prihranjujte je jednom mesečno tečnim đubrivom za lisnate sobne biljke. Zimi potpuno obustavite prihranu.

5. Orezivanje i oblikovanje

Ako je ostavite da raste divlje, šeflera može izrasti u visoko, tanko drvo. Da biste dobili gust i grmolik oblik, redovno joj zakidajte vrhove u proleće. Orezivanjem gornjih izdanaka stimulišete biljku da razvija bočne grane, što krunu čini bogatom i bujnom.

Mala napomena o bezbednosti: Sok šeflere sadrži kristale kalcijum-oksalata koji mogu iritirati kožu i sluzokožu. Zato je biljku preporučljivo držati van domašaja kućnih ljubimaca (pasa i mačaka) koji imaju naviku da grickaju sobno cveće, a orezivanje obavljajte u rukavicama.