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Kada se pomene Zlatibor, neretko ćete čuti da ta planina nije ono što je bila nekad, da je sada sva izbetonirana i da se priroda uništava. Ali, ako kročite samo par kilometara od strogog centra i Kraljevog trga jasno se vidi da je to daleko od istine. Park prirode Zlatibor prostire se na oko 42.000 hektara i pod visokim je stepenom zaštite skoro čitavu deceniju.

- Zašto je Zlatibor proglašen zaštićenim područjem? To je vrlo jednostavno objasniti. Naravno, to se nije desilo slučajno. Nekih 20 godina rađena su istraživanja od strane Zavoda za zaštitu prirode. Zlatibor je, pre svega, područje sa očuvanim prirodnim sastojinama crnog i belog bora, kao i zaštićenim i strogo zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama. To se pre svega odnosi na najpoznatiju vrst, mrkog medveda, koji je svima najinteresantniji. Međutim, podatak da na Zlatiboru živi oko 42 odsto svih registrovanih vrsta ptica u Republici Srbiji dovoljno govori o raznovrsnosti životinjskog sveta - kaže za RINU Ana Zečević, upravnik Parka prirode "Zlatibor"

Dodaje da se isto se odnosi i na biljni svet. U Parku prirode "Zlatibor" postoji čak 26 vrsta divljih orhideja, koje su izuzetno lepe i zanimljive.

- Posetiocima Zlatibora koji ne idu mnogo dalje od centra, ali posećuju gondolu, savetovala bih da obiđu edukativnu stazu na međustanici gondole, gde se mogu upoznati sa orhidejama Parka prirode "Zlatibor" i ribama koje žive u Ribničkom jezeru. S tim u vezi, pomenula bih da se u okviru Parka prirode nalazi i Ribarsko područje "Zlatibor", tako da je ova planina, iako možda tako ne deluje, bogata i vodom. Imamo izuzetno čiste reke, a na to ukazuje prisustvo rečnog raka i vidre - dodaje Zečević.

1/6 Vidi galeriju Park prirode "Zlatibor" Foto: RINA

U Parku prirode "Zlatibor" već sedam godina vrši se monitoring mrkog medveda, a do sada je markirano šest jediniku. A, sveukupno brojnost ovoh životinja se znatno povećala.

- Koji je njihov tačan broj, ne može se sa sigurnošću reći. Međutim, jedna zanimljivost koju smo saznali od profesora koji se bavi tim istraživanjem jeste da medvedice sada, umesto jednog mečeta, kao što je ranije bio slučaj, uglavnom donesu na svet dva ili tri mladunca. Na to verovatno utiču i klima i veća količina hrane. Sela su ovde prilično opustela i onda se medvedi više spuštaju do sela. Takođe bih želela da napomenem da nema potrebe da se ljudi plaše medveda, jer je on izuzetno plašljiva životinja. Ako se krećete kroz gustu šumu ili neke slične predele, slobodno glasno pričajte. To je sasvim dovoljno da medved pobegne. Jedino možete biti u opasnosti ukoliko je u blizini medvedica sa mladuncima. Kao i svaka majka, ona mora da zaštiti svoje mlade. U svakom drugom slučaju, zaista ne znamo da je ovde kod nas bilo napada medveda na ljude - poručuje Zečević.

Foto: RINA

Zmijoglavka, lincura, zlatno kovilje... samo su neke od izuzetno retkih strogo zaštićenh biljaka koje se mogu pronaći u parku prirode Zlatibor. Tokom godine veliki broj naučnika posećuju Park prirode i svake godine se otkrije poneka nova vrsta. Tako je pre nekoliko godina otkrivena još jedna vrsta različka – Centaurea zlatiborensis. To je zaista biljka izuzetne lepote.

- Pre tri godine rađen je monitoring orhideja. Biološki fakultet je, u saradnji sa „Srbijašumama“, radio taj monitoring i tom prilikom je otkriveno da se u Parku prirode „Zlatibor“ nalazi 26 vrsta orhideja. Kao što sam napomenula, i na Gostiljskom vodopadu i na međustanici gondole postoje odlične informativne table na kojima posetioci mogu ukratko da se edukuju o tim vrstama. Važno je napomenuti da ništa nećete dobiti ako uberete orhideju. Ona će za pet minuta uvenuti, ali ćete trajno oštetiti njen koren i pitanje je da li će se ikada više pojaviti na tom mestu - poručuju iz Parka prirode Zlatibor.