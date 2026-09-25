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Udruženje gradana "321 Srbija" započinje realizaciju projekta "321 Srbija karavan" u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, usmeren na pružanje edukativne i psihosocijalne podrške deci, mladima i ženama širom zemlje.

U okviru projekta "321 Srbija karavan" posebna pažnja biće usmerena na programe prilagođene njihovim potrebama i izazovima sa kojima se svakodnevno susreću.

Edukacija za najmlađe i Gen Z: 321 Srbija karavan

Za đake prvake biće organizovane stručne radionice "Pokaži mi šta znam", osmišljene tako da kroz interaktivan i podsticajan pristup doprinesu razvoju njihovih sposobnosti, samopouzdanja i lakšem snalaženju u novom školskom okruženju, navode iz udruženja.

Sa jednog od prethodnih karavana Foto: 321 Srbija

Poseban segment karavana namenjen je pripadnicima generacije Z, koji će kroz radionice imati priliku da razgovaraju sa stručnjacima o bezbednosti na internetu, rizicima digitalnog okruženja i načinima na koje mogu da zaštite sebe i druge u onlajn prostoru.

Podrška ženama: Inicijativa 321 Srbija

Program obuhvata i radionice namenjene ženama, sa fokusom na psihosocijalno osnaživanje, lični i profesionalni razvoj, kao i pružanje podrške ženama koje razmišljaju o pokretanju sopstvenog posla i ulasku u preduzetništvo.

Gradovi koje obuhvata projekat 321 Srbija

Aktivnosti će biti realizovane u Novom Sadu, Zrenjaninu, Vrbasu, Pančevu, Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji, kao i u brojnim drugim gradovima i opštinama širom Srbije, istaknuto je u saopštenju.

Posebna pažnja se posvećuje generaciji Z Foto: 321 Srbija

Navodi se i da će "321 Srbija karavan" biti realizovan u narednih tridesetak dana, ta da za cilj ima da edukativne i razvojne programe približi lokalnim zajednicama i da kroz konkretne aktivnosti, razmenu znanja i stručnu podršku doprinese osnaživanju dece, mladih i žena.