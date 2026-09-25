Udruženje 321 Srbija pokreće karavan edukacije: Pomoć i podrška za đake prvake, generaciju Z i preduzetnice
- Udruženje '321 Srbija' pokreće karavan edukacije i psihosocijalne podrške za decu, mlade i žene širom zemlje, u saradnji sa lokalnim samoupravama.
- Za đake prvake planirane su radionice 'Pokaži mi šta znam', a za generaciju Z razgovori o bezbednosti na internetu i rizicima digitalnog okruženja.
- Program obuhvata i žene, kroz radionice za osnaživanje, lični i profesionalni razvoj i podršku budućim preduzetnicama.
Udruženje gradana "321 Srbija" započinje realizaciju projekta "321 Srbija karavan" u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, usmeren na pružanje edukativne i psihosocijalne podrške deci, mladima i ženama širom zemlje.
U okviru projekta "321 Srbija karavan" posebna pažnja biće usmerena na programe prilagođene njihovim potrebama i izazovima sa kojima se svakodnevno susreću.
Edukacija za najmlađe i Gen Z: 321 Srbija karavan
Za đake prvake biće organizovane stručne radionice "Pokaži mi šta znam", osmišljene tako da kroz interaktivan i podsticajan pristup doprinesu razvoju njihovih sposobnosti, samopouzdanja i lakšem snalaženju u novom školskom okruženju, navode iz udruženja.
Poseban segment karavana namenjen je pripadnicima generacije Z, koji će kroz radionice imati priliku da razgovaraju sa stručnjacima o bezbednosti na internetu, rizicima digitalnog okruženja i načinima na koje mogu da zaštite sebe i druge u onlajn prostoru.
Podrška ženama: Inicijativa 321 Srbija
Program obuhvata i radionice namenjene ženama, sa fokusom na psihosocijalno osnaživanje, lični i profesionalni razvoj, kao i pružanje podrške ženama koje razmišljaju o pokretanju sopstvenog posla i ulasku u preduzetništvo.
Gradovi koje obuhvata projekat 321 Srbija
Aktivnosti će biti realizovane u Novom Sadu, Zrenjaninu, Vrbasu, Pančevu, Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji, kao i u brojnim drugim gradovima i opštinama širom Srbije, istaknuto je u saopštenju.
Navodi se i da će "321 Srbija karavan" biti realizovan u narednih tridesetak dana, ta da za cilj ima da edukativne i razvojne programe približi lokalnim zajednicama i da kroz konkretne aktivnosti, razmenu znanja i stručnu podršku doprinese osnaživanju dece, mladih i žena.
Tokom narednih nedelja karavan će povezivati gradove širom Srbije sa zajedničkom porukom - da kvalitetna podrška, znanje i prilike treba da budu dostupni svima, bez obzira na mesto u kojem žive.