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Nakon dugog i vrelog leta, na planini Goliji, na području opštine Ivanjica, već u septembru uveliko pada prvi sneg ove sezone. Dok su se u nižim predelima Srbije zadržale znatno više temperature, rani zimski talas iznenadio je meštane planinskih sela pred sam kraj septembra.

Prema rečima stanovnika sa Golije, snežne padavine su u jednom trenutku bile izuzetno intenzivne, ali se snežni pokrivac još nije formirao.

- Pada prilično jako i gusto, ali se pahulje odmah tope u dodiru sa tlom jer je zemlja još uvek topla. Mi na planini smo navikli na duge, surove i hladne zime, ali sneg u septembru uvek privuče pažnju i iznenadi nas - kažu meštani golijskih sela za agenciju RINA.

Među starijim žiteljima ovog kraja prepričava se da je tokom decenija sneg na ovoj planini beležen u gotovo svim mesecima u godini, osim u julu.

Osim na Goliji, prve pahulje zabelele su i Kopaonik, gde je temperatura pala na oko nula stepeni Celzijusa uz jak severni vetar, što je odmah usporilo saobraćaj u planinskim centrima.