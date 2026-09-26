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Kada je Denča Petrović pre više od jednog veka napustio Srbiju i otišao u Ameriku u potrazi za boljim životom, teško da je mogao da zamisli da će se njegov potomak jednog dana vratiti u zemlju iz koje je otišao. Još manje da će taj potomak, rođen u Americi, u Srbiji pronaći svoj mir i odlučiti da živi kao - Amiš.

Kristofer Petrović danas sa suprugom Jovanom i decom živi u Malom Drenovcu kod Aleksinca, gde su izgradili život zasnovan na poljoprivredi, stočarstvu i zanatima.

Poseduje 27,5 hektara zemlje, od kojih obrađuje između pet i osam hektara. Na imanju čuva oko 40 ovaca, tri koze i tri konja.

Foto: RTS Printscreen/Kvadratura kruga

Kristofer godinama intrigira javnost upravo zbog neobičnog spoja koji predstavlja - Amerikanac srpskih korena, koji je deo života proveo u amiškoj zajednici, a potom se vratio u zemlju svojih predaka. Njegova priča počela je mnogo pre nego što je stigao u Srbiju, a danas se nastavlja na selu kod Aleksinca.

Njegov predak Denča Petrović rođen je u Donjoj Studeni kod Niša, a 1912. godine otišao je u Ameriku. Više od jednog veka kasnije, njegov potomak, Denčin praunuk Kristofer, krenuo je u suprotnom smeru.

Pre nego što se trajno nastanio u Malom Drenovcu, Kristofer je živeo u Niškoj Banji. U Srbiju je došao iz američke države Virdžinije, a u zemlju svojih predaka stigao je želeći da pronađe porodične korene i imanje koje mu je pripadalo. U Niškoj Banji pokušavao je da reši pitanje porodične zemlje u Donjoj Studeni, gde je stara porodična kuća u međuvremenu potpuno urušena.

Foto: Beta Saša Đorđević

"Molio sam Boga da mi da zemlju da je obrađujem, i on mi je dao u Srbiji", ispričao je Kristofer ranije za medije.

Na kraju je sa suprugom Jovanom život nastavio u Malom Drenovcu. Prema podacima iz 2021. godine, Petrovići su tada kupili četiri domaćinstva sa oko 25 hektara zemlje.

Pre nego što je postao Amiš, Kristofer je odrastao u baptističkoj porodici. Sa 23 godine pristupio je amiškoj zajednici, a ukupno je oko deset godina živeo među Amišima u Americi. Prve tri godine proveo je u zajednici u Indijani, a potom se preselio u konzervativniju zajednicu u Virdžiniji, kod Bleksburga.

Tamo je prihvatio njihov način života i sistem vrednosti. Ipak, u Srbiji ne primenjuje baš sva stroga pravila amiških zajednica.

Za razliku od većine Amiša, koristi traktor, solarnu energiju i mobilni telefon. Gotovo sve ostalo što čini njihov način života zadržao je i danas. Ne pije, ne puši i ne psuje, a jednostavnost i život na selu važniji su mu od materijalnih stvari.

A onda je u Srbiji upoznao Jovanu.

Foto: RTS Printscreen/Kvadratura kruga

Ona je rođena u Srbiji, a njih dvoje su se upoznali u Baptističkoj crkvi u Vrnjačkoj Banji. Venčali su se i zajedno nastavili život u Malom Drenovcu, gde danas podižu decu i vode gazdinstvo.

Njihov dan ispunjen je poslovima oko zemlje i životinja. Na imanju imaju oko 40 ovaca, tri koze i tri konja, dok obrađuju pet do osam hektara. Gaje kukuruz, crvenu detelinu, stočni grašak i staru sortu pšenice, a Kristofer je objasnio da je sve to namenjeno ishrani stoke.

Njih dvoje uglavnom žive od zanata, poljoprivrede i stočarstva. Njihovo gazdinstvo danas je daleko od onoga što je Kristofer zatekao kada je počeo da stvara svoj život u Srbiji - od zemlje je napravio osnovu za život svoje porodice.

Foto: Youtube Screenshot

Iako bi se na prvi pogled moglo pomisliti da je njegov život potpuno izolovan od savremenog sveta, Kristofer to ne vidi tako. On je spoj tri sveta - američkog u kojem je rođen, srpskog iz kojeg potiču njegovi preci i amiškog koji je svesno izabrao.