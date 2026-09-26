Od američkog sna do srpskog sela! Kristofer živi kao Amiš kod Aleksinca: Kupio 27 hektara zemlje, a koristi 3 stvari koje su u Americi strogo zabranjene!
- Kristofer Petrović, Amerikanac srpskih korena, sa suprugom Jovanom i decom živi u Malom Drenovcu kod Aleksinca i vodi gazdinstvo na 27,5 hektara zemlje.
- Pre nego što se vratio u Srbiju, oko deset godina je živeo među Amišima u Americi, a danas koristi traktor, solarnu energiju i mobilni telefon.
Kada je Denča Petrović pre više od jednog veka napustio Srbiju i otišao u Ameriku u potrazi za boljim životom, teško da je mogao da zamisli da će se njegov potomak jednog dana vratiti u zemlju iz koje je otišao. Još manje da će taj potomak, rođen u Americi, u Srbiji pronaći svoj mir i odlučiti da živi kao - Amiš.
Kristofer Petrović danas sa suprugom Jovanom i decom živi u Malom Drenovcu kod Aleksinca, gde su izgradili život zasnovan na poljoprivredi, stočarstvu i zanatima.
Poseduje 27,5 hektara zemlje, od kojih obrađuje između pet i osam hektara. Na imanju čuva oko 40 ovaca, tri koze i tri konja.
Kristofer godinama intrigira javnost upravo zbog neobičnog spoja koji predstavlja - Amerikanac srpskih korena, koji je deo života proveo u amiškoj zajednici, a potom se vratio u zemlju svojih predaka. Njegova priča počela je mnogo pre nego što je stigao u Srbiju, a danas se nastavlja na selu kod Aleksinca.
Njegov predak Denča Petrović rođen je u Donjoj Studeni kod Niša, a 1912. godine otišao je u Ameriku. Više od jednog veka kasnije, njegov potomak, Denčin praunuk Kristofer, krenuo je u suprotnom smeru.
Pre nego što se trajno nastanio u Malom Drenovcu, Kristofer je živeo u Niškoj Banji. U Srbiju je došao iz američke države Virdžinije, a u zemlju svojih predaka stigao je želeći da pronađe porodične korene i imanje koje mu je pripadalo. U Niškoj Banji pokušavao je da reši pitanje porodične zemlje u Donjoj Studeni, gde je stara porodična kuća u međuvremenu potpuno urušena.
"Molio sam Boga da mi da zemlju da je obrađujem, i on mi je dao u Srbiji", ispričao je Kristofer ranije za medije.
Na kraju je sa suprugom Jovanom život nastavio u Malom Drenovcu. Prema podacima iz 2021. godine, Petrovići su tada kupili četiri domaćinstva sa oko 25 hektara zemlje.
Pre nego što je postao Amiš, Kristofer je odrastao u baptističkoj porodici. Sa 23 godine pristupio je amiškoj zajednici, a ukupno je oko deset godina živeo među Amišima u Americi. Prve tri godine proveo je u zajednici u Indijani, a potom se preselio u konzervativniju zajednicu u Virdžiniji, kod Bleksburga.
Tamo je prihvatio njihov način života i sistem vrednosti. Ipak, u Srbiji ne primenjuje baš sva stroga pravila amiških zajednica.
Za razliku od većine Amiša, koristi traktor, solarnu energiju i mobilni telefon. Gotovo sve ostalo što čini njihov način života zadržao je i danas. Ne pije, ne puši i ne psuje, a jednostavnost i život na selu važniji su mu od materijalnih stvari.
A onda je u Srbiji upoznao Jovanu.
Ona je rođena u Srbiji, a njih dvoje su se upoznali u Baptističkoj crkvi u Vrnjačkoj Banji. Venčali su se i zajedno nastavili život u Malom Drenovcu, gde danas podižu decu i vode gazdinstvo.
Njihov dan ispunjen je poslovima oko zemlje i životinja. Na imanju imaju oko 40 ovaca, tri koze i tri konja, dok obrađuju pet do osam hektara. Gaje kukuruz, crvenu detelinu, stočni grašak i staru sortu pšenice, a Kristofer je objasnio da je sve to namenjeno ishrani stoke.
Njih dvoje uglavnom žive od zanata, poljoprivrede i stočarstva. Njihovo gazdinstvo danas je daleko od onoga što je Kristofer zatekao kada je počeo da stvara svoj život u Srbiji - od zemlje je napravio osnovu za život svoje porodice.
Iako bi se na prvi pogled moglo pomisliti da je njegov život potpuno izolovan od savremenog sveta, Kristofer to ne vidi tako. On je spoj tri sveta - američkog u kojem je rođen, srpskog iz kojeg potiču njegovi preci i amiškog koji je svesno izabrao.
"Živimo životom koji je negde između života Amiša, Amerikanaca i Srba", rekao je Kristofer.