Slušaj vest

Na južnoj padini i podnožju Fruške Gore, ušuškala se banja Vrdnik nadaleko čuvena po svojoj lepoti i izuzetnoj lekovitosti. Smeštena na 240 metara nadmorske visine u umereno kontinentalnom klimatu, ova banja može se pohvaliti sa čak 2.200 sunčanih sati godišnje, što je možda i najviše u Srbiji.

Ono po čemu se posebno ističe jeste veoma lekovita voda, jer termalne vode u banji Vrdnik predstavljaju posebnu grupu podzemnih voda koje, zahvaljujući svojim fizičkim osobinama i hemijskom sastavu, deluju na ljudski organizam, te se mogu koristiti za prevenciju i lečenje.

Glavni lekoviti faktor ove vode predstavlja njena temperatura od 32°C. Pogodna je pre svega za lečenje lokomotornih i reumatskih oboljenja, ali ujedno i za prevenciju, fizičke pripreme.

Foto: Printscreen/Youtube/eKapija

- Sam banjski kompleks izgrađen je na izvorištu lekovite termomineralne vode. Zbog temperature i hemijskog sastava banjska voda spada u hipotermalne vode blago mineralizovane, ona je hidrokarbonatno natrijumsko magnezijumskog tipa, temperature oko 32 stepeni. Takođe, prepoznatljivi smo pre svega po najvećim bazenima sa termalnom vodom u Srbiji, tu su i otvoreni i zatvoreni bazen, zbog čega smo izuzetno posećeni tokom cele godine, a pogotovo u letnjoj sezoni - rekao je za RINU Dragan Kosovac direktor Specijalne bolnice Termal.

Opština Irig je takođe mnogo truda i sredstava uložila za razvoj turizma u Banji Vrdnik, izgrađene su trim staze, biciklistička staza, pešačka zona u centru na opštu radost svih gostiju. Vrdnik danas nije samo mesto za rehabilitaciju već i destinacija za sportiste, porodice i turiste. Lekovitost termalne vode pretvorena je u širu turističku i sportsku priču koja traje tokom cele godine i obaraju se rekordi posećenosti.

Foto: Printscreen/Youtube/eKapija

- Izuzetan uspeh smo ostvarili tako što smo se trudili da svaki zarađeni dinar ulažemo u renoviranje objekta. Naime, svih 120 soba smo renovirali zajedno sa hodnicima, eksterijerom, kupalištima itd. Dalje, u ponudu smo uvrstili potpuno nove sadržaje poput wellness centra na zatvorenom kupalištu, koji obuhvata infrared i finsku saunu, slanu sobu, masažni salon, renoviranu kongresnu salu sa bogatom tradicijom kapaciteta do 600 sedećih mesta pogodnu za kongresni turizam - istakao je Kosovac.

Banja Vrdnik se nalazi na odličnom geografskom položaju, između Beograda i Novog Sada, na južnim obroncima Fruške gore, koji će se dodatno poboljšati puštanjem u rad fruškogoskog koridora planiranog za sledeću godinu.

- Banja Vrdnik je broj jedan u Srbiji po broju stranih turista, a isti dolaze iz cele Evrope pre svega zbog prebogate turističke ponude cele Banje Vrdnik, Nacionalnog parka Fruška gora i više nego konkurentnih cena. Ogromnom broju stranih turista svakako doprinosi kao jedan od naših glavnih brendova vrhunska medicinska rehabilitacija koja se pruža našim korisnicima pre svega uz pomoć termalne vode, savremene opreme i vrhunskog medicinskog tima predvođenoh sjajnim lekarima - kaže direktor specijalne bolnice Termal.

Pored uživanja u prijatnom ambijentu banja Vrdnik nudi pre svega nudi mogućnost rehabilitacije, oporavak uz tim lekara, fizioterapeuta i medicinskih sestara koji raspolaže najsavremenijom medicinskom opremom iz oblasti fizikalne medicine, ali i one tradicionalne, kroz vekove dokazane tehnike poput akupunkture.

- Koliko je banja Vrdnik lekovita najbolje govori podatak da su naši kapaciteti od 280 ležajeva postali nedovoljni zbog konstantne popunjenosti od 92% na godišnjem nivou. S obzirom na sve navedeno, kao i na pet bazena s termalnom vodom, da je vazdušna banja, najveći broj sunčanih sati u Srbiji itd., sve su razlozi zbog kojih trebaju građani svih starosnih dobi da posete Vrdnik i našu specijalnu bolnicu. Ukoliko vodite sedeteran način života, a želite da pobegnete od gradske buke, željni ste svežeg vazduha, dugih šetnji po prirodi ona je banja Vrdnik pravo mesto za vas - poručio je Kosovac.

Cene noćenja u Banji Vrdnik zavise od vrste smeštaja i kreću se od 2.400 dinara za privatne apartmane pa do preko 13.000 dinara po noćenju u luksuznim hotelima sa spa centrom.

Kurir/ Mondo/ RINA