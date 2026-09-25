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Jesen podno Vujna, u selu Prislonica, miriše na pečene paprike, domaći ajvar i detinjstvo. U domaćinstvu porodice Martić priprema zimnice traje danima, a iza svake tegle stoje sati rada, strpljenje i iskustvo. Kako nastaje domaći ajvar i u čemu je tajna njegovog ukusa, pokazali su nam Ivan Martić i njegova majka Gordana.

U njihovoj kuhinji jedna tura ajvara već je završena, dok se na drugoj strani paprika peče za novu. Ivan kaže da su već sedam dana u ovom poslu, od pečenja i čišćenja paprika do kuvanja ajvara.

- Ide dobro, nije loše. Već smo nekih sedam dana u ajvaru, u pečenju paprike, u čišćenju, kuvanju i tako je to - kaže Ivan za RINU.

U porodici Martić pripremaju ajvar i od pečene i od barene paprike, u zavisnosti od vremenskih prilika. Ivanova majka otkriva da je njoj posebno drag ajvar od barene paprike, jer je kremast i blagog ukusa.

- Tajna dobrog ajvara je dobra volja. Ništa drugo - kaže domaćica, dodajući da u njihov ajvar ne stavljaju plavi patlidžan, već samo papriku.

1/6 Vidi galeriju Porodica Martić iz Prislonice otkriva recept za savršeni domaći ajvar Foto: RINA

Kada se ajvar skuva, sledi punjenje tegli dok je još topao. U šerpi od 20 litara priprema se količina od koje može da se napuni desetak tegli, a svaki korak zahteva pažnju i strpljenje.

Dok se ajvar puni, Ivan pažljivo okreće paprike na vatri I to na bubnjarici, kako bi se ravnomerno ispekle. Za jednu turu potrebno je oko deset minuta pečenja, a za dobar ajvar, kako ističe njegova majka, najvažniji su kvalitetne paprike, ali i mnogo rada.

- Baš dosta vremena treba i za pečenje, i za ljuštenje, i za odvajanje semenki, i za mlevenje. Potrebno je mnogo vremena, ali i truda i rada - objašnjava ona.

U domaćinstvu Martića tako se i ove jeseni čuva običaj pripreme domaće zimnice. A kada se tegla ajvara otvori usred zime, sa njom na trpezu stižu i mirisi jeseni, porodične kuhinje i detinjstva.