Slušaj vest

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja okupilo je zaposlene u centrima za socijalni rad povodom početka primene Zakona o roditeljima negovateljima i negovateljima od 1. oktobra, kako bi se zajednički prošli svi važni aspekti primene novog prava i obezbedila puna podrška centrima u radu sa građanima.

Obraćajući se zaposlenima, ministarka Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da je sistem spreman za 1. oktobar i da Ministarstvo ostaje uz centre za socijalni rad tokom čitavog procesa primene Zakona.

Poseban akcenat u primeni novog Zakona biće na tome da građani imaju jasnu i dostupnu informaciju, a centri punu podršku.

Za tu svrhu Ministarstvo će uspostaviti poseban kol-centar za informisanje građana o novom pravu, čime će se dodatno rasteretiti centri za socijalni rad i omogućiti im da se posvete stručnom radu sa porodicama.

1/5 Vidi galeriju Zakon o roditeljima negovateljima Foto: Ministarstvo za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja

Istovremeno, po prvi put se u sistemu socijalne zaštite omogućava da građani zahtev za ostvarivanje prava podnesu elektronskim putem, preko portala eUprava, što predstavlja važan korak ka jednostavnijem i dostupnijem ostvarivanju prava.

„Želimo da čovek ne luta od vrata do vrata da bi ostvario pravo koje mu pripada. Država mora da bude tamo gde je građanin – dostupna, razumljiva i spremna da pomogne. Ovo ćemo raditi zajedno.“, rekla je Đurđević.

"Naša poruka danas je jasna - sistem je spreman. Spremni su centri, spremno je Ministarstvo i spremni su mehanizmi podrške građanima. Od 1. oktobra krećemo zajedno, sa jednim ciljem – da novo pravo što brže i jednostavnije stigne do svake porodice kojoj je namenjeno.“, poručila je ona.