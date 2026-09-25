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Ministar prosvete u Vladi Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković održao je danas sastanak u Kraljevu sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja ovog grada, Vrnjačke banje i Raške. On je sa rukovodiocima obrazovno - vaspitnih ustanova razgovarao o početku nove školske godine i izazovima sa kojima se susreću u svakodnevnom radu.

"Svi znamo da je obrazovanje od ključnog značaja za razvoj društva i države u celini, zbog toga je strateški cilj države ulaganje u obrazovanje, ne samo u infrastrukturu, već i u ljude, u nove metode učenja i evaluacije znanja, ali i u uvođenju stručnih i dualnih profila koji mogu da prate tehnološke inovacije i potrebe privrede", naveo je on.

Ministar je podsetio da je obrazovni sistem prošao kroz jednu veliku krizu i da je obrazovanje bilo pod jakim uticajem politike. On je izrazio nadu da se to više neće ponoviti i da će obrazovanje nastaviti da se razvija u skladu sa savremenim tendencijama i da se usavršava. Stanković je naglasio da reforme u obrazovanju moraju biti pažljivo i postupno sprovođene.

Foto: Kurir Televizija

"Zbog toga je važno razgovarati sa direktorima, nastavnicima, učenicima i roditeljima, kako bi se napravila harmonična celina koja može da funkcioniše na korist učenika, ali i šire zajednice. Obrazovanje nije trošak za društvo već šansa da društvo ide napred", naveo je ministar .

On je rekao da je fokus na funkcionalnom znanju učenika, uvođenju međupredmetnih kompetencija, učenju baziranom na ishodima, ali i na usavršavanju nastavnika.

"Digitalna transformacija je neminovnost u našem društvu, i mi smo taj proces započeli. Nastavićemo sa ulaganjem u digitalnu opremu, 99,5 odsto škola je povezano na internet, ali posebnu pažnju ćemo posvetiti i obuci nastavnika iz oblasti veštačke inteligencije", rekao je ministar i naveo da se ove obuke sprovode u Centru za primenu robotike i veštačke inteligencije u obrazovanju pri Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ministar je istakao da se u Centru za transformaciju obrazovanja kroz veštačku inteligenciju i savremene pedagoške modele kreiraju, dizajniraju, testiraju, evaluiraju novi oblici nastave i prenose u škole, ali da je potrebno pravno regulisati upotrebu veštačke inteligencije i robotike u nastavnom procesu.

Stanković je ocenio da je današnji razgovor sa rukovodiocima obrazovno-vaspitnih ustanova bio konstruktivan i otvoren, da mu je bilo zadovoljstvo da odgovori na sva pitanja direktora i istakao da je ovakav dijalog važan za planiranje i realizaciju daljih aktivnosti Ministarstva prosvete.