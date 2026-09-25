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U Srbiji je danas kišovito i pravo jesenje vreme, a temperature su kao da je oktobar.

Na najvišim planinama iznad 1700 metara nadmorske visine ponovo veje sneg, pa su pahulje zabeležene na Kopaoniku.

Ovo je drugi sneg za manje od tri dana.

Sneg je danas padao i na najvišim delovima Golije.

Do kraja dana sneg će padati na najvišim planinama Kosova i Metohije, i to uglavnom iznad 1800–2000 metara nadmorske visine, a temperatura će biti oko 0 °C.