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U kasarni „Narodni heroj Stevica Jovanović“ u Pančevu u petak je održana vojna svečanost povodom završetka školovanja slušalaca 4. klase Kursa za podoficire i njihove promocije u prvi podoficirski čin — čin vodnika.

Svečanosti su prisustvovali vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za budžet i finansije Goran Momčilović, članovi Kolegijuma načelnika Generalštaba Vojske Srbije, predstavnici jedinica Vojske Srbije, Srpske pravoslavne crkve i lokalne samouprave, kao i rodbina i prijatelji najmlađih podoficira.

1/4 Vidi galeriju Vojska Srbije dobila novu generaciju podoficira: Promovisani vodnici u Pančevu Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

Novoproizvedenim vodnicima obratio se komandant Komande za obuku brigadni general Dragiša Zlatković, koji je istakao da Vojska Srbije dobija novu generaciju podoficira spremnih da preuzmu odgovornost, vode ličnim primerom i budu čvrst oslonac svojim jedinicama i vojnicima. Naglasio je da iza uspeha klase stoje trud i istrajnost slušalaca, rad njihovih instruktora i starešina i podrška porodica.

— Podoficirski čin nije samo deo uniforme, on predstavlja poverenje, poverenje da ćete biti oslonac svojim vojnicima, da ćete ih obučavati, usmeravati i vaspitavati, da ćete od njih tražiti disciplinu, ali i da ćete sopstvenim primerom pokazati šta ta disciplina znači — poručio je general Zlatković.

Na svečanosti su uručene i nagrade najuspešnijim slušaocima. Prvi u rangu je vodnik Marko Marjanović, dok su drugi i treći u rangu vodnici Nikola Mitrović i Maja Dinić. Odlukom načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, nagrađeni su podoficirskim tesacima, koje im je uručio komandant Komande za obuku.

Obraćajući se u ime klase, vodnik Marko Marjanović istakao je da su tokom kursa, uz znanja i vojničke veštine, naučili koliko su za vojnički poziv važni zajedništvo, međusobno poverenje i lični primer starešine. Zahvalio je svima koji su im pružali podršku i naglasio da sa školovanja nose prijateljstva i iskustva, ali i obavezu da sve naučeno dostojno primene u profesionalnoj vojnoj službi.

— Neka nam čast bude temelj, disciplina oslonac, znanje snaga, a zajedništvo štit, jer snagu vojske ne čini jedan čovek, već je čini svaki čovek u njenom stroju — poručio je prvi u rangu.

Kurs za podoficire za kandidate iz građanstva traje šest meseci i obuhvata tri modula. Vojničku obuku slušaoci su realizovali u Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu, a individualnu i specijalističku obuku u centrima za obuku i jedinicama Vojske Srbije. Osposobljavali su se za rukovanje naoružanjem, sredstvima i opremom, kao i za obavljanje početnih komandirskih i instruktorskih dužnosti u okviru svojih rodova i službi.