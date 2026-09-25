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General policije Miljan Stanojević dobio je plaketu zahvalnosti povodom obeležavanja 50 godina košarke u Vladičinom Hanu.

Ovo je samo jedno u nizu priznanja tokom njegove profesionalne karijere duge više od četvrt veka, koju su obeležili rad u policiji, bezbednosnom sektoru, sportu i diplomatiji.

Foto: Privatna arhiva

Stanojević je nakon završenog fakulteta 1998. godine počeo da radi u MUP-u, gde je postepeno napredovao i gradio karijeru kroz različite odgovorne dužnosti i funkcije u Upravi granične policije. 2019. godine imenovan je za načelnika Uprave granične policije i unapredjen u čin generala policije. Danas je na funkciji savetnika ministra unutrašnjih poslova.

Kao načelnik Uprave granične policije značajno angažovanje imao je tokom migrantske krize, tokom koje je bio nosilac medjunarodne saradnje sa FRONTEX-om (Evropske agencija za graničnu policiju i obalsku stražu). Bio je član Kriznog štaba Vlade Republike Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19.

Foto: Privatna arhiva

Posebno zanimljiv deo njegove karijere vezan je za sport. 2015. godine bio je deo stručnog štaba reprezentacije Srbije na FIFA U-20 Svetskom prvenstvu na Novom Zelandu, zadužen za bezbednosni segment našeg tima. Srbija je tada osvojila istorijsku titulu prvaka sveta. 2025. godine je imenovan za Oficira za integritet Fudbalskog saveza Beograda.

Stanojević je deo profesionalnog puta proveo i u diplomatiji. Bio je otpravnik poslova Ambasade Republike Srbije u Libanu, gde je radio u složenom bezbednosnom i političkom okruženju, saradjivao sa političkim vrhom bliskoistočne države i misijom UNIFIL.

Tokom karijere stekao je više domaćih i međunarodnih sertifikata najuglednijih institucija, među kojima su NATO (Science for Peace and Security Programme), DCAF Ženeva, WINPRO II Evropske komisije, Management Performance Academy i FIFA sertifikat.