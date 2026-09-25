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Beograd, 25. septembar 2026 – WMG fondacija nagradila je dve osnovne škole koje se posebno ističu u podsticanju devojčica da se uključe u sportske aktivnosti, povodom Evropskog dana školskog sporta, koji se obeležava u okviru Evropske nedelje sporta. Priznanja su dobile osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Doljevca i „Žarko Zrenjanin“ iz Novog Sada, čiji rad predstavlja primer kako se već od najranijeg uzrasta mogu razvijati ljubav prema sportu i okruženje u kojem devojčice imaju jednake mogućnosti da učestvuju u sportskim aktivnostima.

Foto: WMG

Predstavnice WMG fondacije posetile su škole i uručile im vaučere kao priznanje za doprinos razvoju školskog sporta i posvećenost većem uključivanju devojčica. „Škola ima važnu ulogu u tome da deci približi sport i podstakne ih da budu aktivna od najranijeg uzrasta. Posebno želimo da podržimo sredine u kojima se devojčice ohrabruju da se uključe u sportske aktivnosti, razvijaju svoje potencijale i grade samopouzdanje. Primeri ovih škola pokazuju koliko je važno stvarati jednake mogućnosti za svako dete i kroz sport doprinositi razvoju zdravih životnih navika i timskog duha“, izjavila je Irena Petrović, direktorka WMG fondacije.

1/4 Vidi galeriju WMG fondacija nagradila škole koje podstiču devojčice da se bave sportom Foto: WMG

Evropski dan školskog sporta posvećen je promociji fizičke aktivnosti i sporta među decom i mladima. U Srbiji se, u okviru aktivnosti Olimpijskog komiteta Srbije, posebna pažnja posvećuje školama koje su se istakle u podsticanju dece da se bave sportom, dok je WMG fondacija ove godine posebno prepoznala škole koje doprinose uključivanju devojčica u sportske aktivnosti. Kroz ovakve primere dodatno se ističe značaj škole kao mesta na kojem deca razvijaju zdrave životne navike, samopouzdanje i timski duh i stvaraju svoj odnos prema sportu od najranijeg uzrasta.