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Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je danas vozače da hladnije vreme i promenljive prilike donose zahtevnije uslove za vožnju.

Dodao je da se, uz kišu i pljuskove, magla i sumaglica mogu očekivati duž rečnih tokova i u kotlinama.

"Kako se bliži vikend, očekuje se pojačan saobraćaj van gradova, dok su i u gradovima moguća usporenja i gužve", navodi se.

AMSS je naveo i da automobili na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok kamioni, samo na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju jeda sat da izađu iz Srbije.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, navodi se.

Kurir.rs/Beta

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