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Od 1. oktobra roditelji će moći da se za status roditelja negovatelja prijave elektronskim putem preko E-uprave uz jednostavniju proceduru i elektronsko praćenje zahteva. Istovremeno, biće otvorena i SOS linija Ministarstva za sve informacije i podršku roditeljima. Važno nam je da roditelji znaju da nisu sami i da će im pomoć biti dostupna na svakom koraku, poručuje ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski.

"Da odete 1. oktobra i da se prijavite", kaže Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Ovo je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite tokom kojeg će se koristiti platforma E-uprave. Dakle, roditelji, građani Srbije, oni koji žele da ostvare ovo pravo, mogu se preko E-uprave prijaviti, podneti svoj zahtev elektronskim putem i biti obavešteni o samom ishodu. Od 1. oktobra biće otvorena i SOS linija u našem ministarstvu, odnosno kol-centar, kako bi sve nepoznanice i tim putem mogle kroz direktnu komunikaciju sa zaposlenima i stručnim radnicima da budu razrešene. Nakon što podnosilac preda svu neophodnu dokumentaciju, deo nje, najveći deo nje, biće iz samog sistema na elektronski način povučen. Nakon toga, centri za socijalni rad imaju rok do 15 dana da odluče po zahtevu, odnosno usvoje rešenje i nakon toga, sa ministarstvom se potpisuje ugovor kojim roditelj u potpunosti stiče pravo na status roditelja negovatelja".

Ona je dodala da se uvođenjem zakona, država postarala da se njihov status posebno definiše.