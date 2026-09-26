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Vozače danas očekuju promenljivi i mestimično zahtevni uslovi na putevima, posebno u brdsko-planinskim predelima, gde su mogući kiša i lokalni pljuskovi, upozoravaju iz Auto-moto saveza Srbije.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Teretna vozila čekaju samo na izlazu iz Srbije na Batrovcima, gde se zadržavaju oko sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, dok se bez zadržavanja prolazi i kroz naplatne stanice na auto-putevima u Srbiji.

Ipak, mokar kolovoz može doneti zastoje, usporenu vožnju i duže vreme putovanja, naročito u brdsko-planinskim predelima.

Dodatni oprez biće potreban u jutarnjim i večernjim satima, kada se na planinskim prevojima očekuje niska oblačnost, dok su pored reka i u kotlinama mogući magla i sumaglica, što će dodatno otežavati i usporavati vožnju.