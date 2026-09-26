"Radimo i posle ponoći!" Ministarka Stamenkovski i u trećoj smeni odgovarala na pitanja građana (VIDEO)
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski odgovarala je rano jutros na pitanja građana.
Ona je, dok je čekala let za Solun na aerodromu, čitala pitanja građana i odgovarala na njih.
- Jedno pitanje za ministarku Milicu. Kada brat nema roditelje, ima cerebralnu paralizu od rođenja i telesno oštećenje sto posto, da li sestra ima pravo na naknadu i na primer sestra da bude negovatelj? Svaka čast za brigu o starim i bolesnima - pročitala je ona pitanje, i odgovorila da ima pravo.
- Ako ispunjava sve uslove koji su predviđeni zakonom i koji se odnose na roditelje. Dvadeset minuta posle ponoći je, evo nas na aerodromu čekamo let za Solun gde ćemo se sutra kratko zadržati povodom ceremonije na Zejtinlinku i odgovaramo građanima na pitanja. Radimo i posle ponoći - rekla je ona.