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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski odgovarala je rano jutros na pitanja građana.

Ona je, dok je čekala let za Solun na aerodromu, čitala pitanja građana i odgovarala na njih.

- Jedno pitanje za ministarku Milicu. Kada brat nema roditelje, ima cerebralnu paralizu od rođenja i telesno oštećenje sto posto, da li sestra ima pravo na naknadu i na primer sestra da bude negovatelj? Svaka čast za brigu o starim i bolesnima - pročitala je ona pitanje, i odgovorila da ima pravo.