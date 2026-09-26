Potres je registrovan jutros u 6.18 časova na dubini od šest kilometara i spada u veoma slabe zemljotrese.
Društvo
Zatreslo se tlo u Srbiji: Seizmolozi registrovali zemljotres, oglasio se Seizmološki zavod - poznati svi detalji jutrošnjeg potresa
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Tlo se jutros zatreslo u okolini Trstenika, gde je Republički seizmološki zavod registrovao zemljotres magnitude 2,2 stepena po Rihterovoj skali.
Prema podacima objavljenim na sajtu Zavoda, potres je registrovan u 6.18 časova, tačnije u 6:18:33,6, dok je epicentar bio na dubini od šest kilometara.
Zemljotresi ove jačine spadaju u veoma slabe potrese i, prema proceni Seizmološkog zavoda, ne mogu da izazovu veću materijalnu štetu u epicentralnom području.
Kurir.rs
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