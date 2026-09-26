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Tlo se jutros zatreslo u okolini Trstenika, gde je Republički seizmološki zavod registrovao zemljotres magnitude 2,2 stepena po Rihterovoj skali.

Prema podacima objavljenim na sajtu Zavoda, potres je registrovan u 6.18 časova, tačnije u 6:18:33,6, dok je epicentar bio na dubini od šest kilometara.

Zemljotresi ove jačine spadaju u veoma slabe potrese i, prema proceni Seizmološkog zavoda, ne mogu da izazovu veću materijalnu štetu u epicentralnom području.

Kurir.rs

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